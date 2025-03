video suggerito

Grande Fratello, Javier contro Lorenzo: "Chiama mer** la fidanzata e basta un aereo per farlo tornare con Shaila"

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello pensava di placare la tensione nella casa mandando i concorrenti a svagarsi in un campo da golf. La gita, tuttavia, è stata il teatro dell'ennesima lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Javier Martinez è stufo della situazione. Ne ha parlato con Alfonso Signorini nel corso della puntata del 3 marzo.

Cosa è successo dopo la gita fuori dalla casa del Grande Fratello

Un filmato ha mostrato la reazione di Javier Martinez dopo il ritorno nella casa del Grande Fratello, una volta finita la gita. Mentre Lorenzo Spolverato criticava Helena Prestes, che anziché viversi la giornata con il fidanzato ha sprecato il tempo a litigare con Shaila, Javier Martinez se ne stava a letto con un'espressione da cui traspariva tutta la sua frustrazione:

Per una volta che potevamo stare bene, ha preferito combattere la sua battaglia personale. Non si rende conto. Lei è così intelligente, poi si perde in queste caz**te. Che senso ha combattere contro i mulini a vento. Se ne valesse la pena starei davanti a lei, neanche dietro ad aiutarla. Davanti. Ma sono persone di cui non me ne frega veramente un caz**. È una cosa (il rapporto tra Shaila e Lorenzo, ndr) in cui è palese che c'è un copione, che senso ha cercare la verità. Guarda alla fine i fatti, chi sta piangendo disperata? Lei.

E ha spiegato a Helena che non si lascerà mai coinvolgere in queste battaglie senza senso. Le critiche della casa si sono spostate su Javier, che non è intervenuto per difendere la modella durante la lite, ma se n'è stato in disparte. Lui si è giustificato:

Io sono su un altro livello rispetto a quegli insulti e a quelle litigate, non mi rappresentano in niente. Non voglio essere paragonato, né accostato a uno (Lorenzo, ndr) che prende a calci le cose e chiama ‘mer**' la sua fidanzata.

Cosa pensa Javier Martinez di Shaila e Lorenzo

In diretta, Javier Martinez ha spiegato di non avere difeso Helena Prestes perché voleva spiegarle – con modi più netti – che non si sarebbe mai immischiato in discussioni così inutili. Alfonso Signorini, allora, gli ha chiesto come mai è convinto di essere su un altro livello rispetto a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il gieffino ha replicato:

Perché ho un'idea dell'amore diversa dalla loro. Per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai mer**la mia compagna. E la mia compagna, per quanto possa essere arrabbiata, non mi chiama ‘compagno di mer**'.

Lorenzo Spolverato ha sbottato: "Non fare il saputello delle relazioni". Javier ha ribadito che oggi non crede più alla loro relazione: "Basta un aereo per rimettervi insieme".