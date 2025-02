La sfuriata di Lorenzo Spolverato al GF: le urla contro Shaila e i pugni contro gli armadi

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Più giorni passano nella casa del Grande Fratello, più diventa difficile distinguere il confine tra finzione e realtà, anche se ormai gli inquilini dovrebbero conoscersi a menadito. Invece, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a litigare e tra alti e bassi coinvolgono anche gli altri componenti della del gioco che, però, guardano ormai con sospetto il gieffino, accusato di scatenare casino solo per ricevere blocchi in puntata. Durante la notte, infatti, il modello milanese si è scagliato contro la ballerina, gridando e lanciando oggetti.

Shaila nega di essere gelosa di Chiara Cainelli

Le liti sono iniziate già qualche giorno fa, quando la prima coppia della casa ha iniziato lentamente a scricchiolare, lui accusa Shaila di essere gelosa di Chiara Cainelli, per il rapporto che ha instaurato con Lorenzo, mentre lei nega e, anzi, si sente tradita da quanto detto dal suo fidanzato. Parlando con Chiara, quindi, la ballerina mette le cose in chiaro:

Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa.

Le voci dell'accaduto iniziano a diffondersi nella casa, ma sia Zeudi che Chiara credono alla versione dell'amica, tanto che Lorenzo inizia ad innervosirsi e le ammonisce: "Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure".

La sfuriata di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta

A tarda sera, mentre nella casa si sonnecchiava quasi, si sentono dei rumori, urla, è evidente che sia successo qualcosa. Si sente, infatti, Lorenzo Spolverato gridare dalle camere da letto, rivolgendosi a Shaila e accusandola di aver costruito con gli altri un'immagine di lei che non corrisponde al vero:

Ma tu cosa ca**o racconti?! Che cosa racconti? Cosa dici agli altri? Cosa? Caz*ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro.

Una sfuriata vera e propria che non si è conclusa così, anzi, Spolverato si è anche sfogato con gli oggetti che aveva attorno, come raccontano Mattia e Stefania ad altri coinquilini riunitisi in giardino dopo aver assistito, seppur da lontano, alla lite. Alcuni di loro, però, sospettano che sia tutto un piano per accaparrarsi un blocco in puntata e non credono alla furia del gieffino:

Lui ha aperto l’armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei. Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila. Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata.