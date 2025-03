video suggerito

Violenta lite nella notte tra Helena e Zeudi al GF, la modella: “Mi ha sputato dell’acqua addosso” Violento scontro nel cuore della notte al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma dopo la discussione in diretta. “Mi ha sputato dell’acqua addosso, me l’ha lanciata. Non mi ha chiesto scusa”, ha detto urlando la modella e spiegando quando accaduto con la coinquilina. Alcune concorrenti sono poi intervenute per allontanarle. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Violento scontro nel cuore della notte al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo la discussione avuta in diretta nella puntata del 17 marzo, come si vede in alcuni video che circolano su X, le due concorrenti si sono ritrovate a faccia in Casa e l'ex Miss Italia avrebbe lanciato dell'acqua e poi sputato addosso alla coinquilina. Chiara, Jessica e Shaila sono intervenute per dividerle. Ecco cosa è successo.

Zeudi ha sputato acqua addosso a Helena, il racconto della modella

Dopo la diretta del GF, mentre la maggior parte dei coinquilini dormivano, tra Helena e Zeudi è scoppiato il caos. Non si conosce con esattezza il motivo esatto per cui abbiano litigato, ma come si vede in alcuni video la modella ha perso la pazienza e ha iniziato a urlare perché Zeudi le ha lanciato dell'acqua. "Mi ha buttato dell'acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto", ha detto Helena rivolgendosi a Chiara. "Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me", ha risposto spaventata Cainelli. Ad assistere alla scena anche la diretta interessata, che ha negato l'accaduto: "Tu sei folle, ma cosa dici?". Shaila ha allontanato l'ex Miss Italia, dicendo poi a Helena: "Vattene a dormire".

"Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sua mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l'ho provocata", ha raccontato Helena a Jessica che le ha chiesto cosa fosse accaduto. "Mi ha sputato", ha ribadito poi parlando con Mariavittoria.

Il faccia a faccia in puntata tra Helena e Zeudi

Durante la diretta del 17 marzo del Grande Fratello, Shaila ed Helena sono state protagoniste di un acceso faccia a faccia. La modella brasiliana ha spiegato: "Ho visto in lei una persona instabile, diceva una cosa e ne faceva un'altra, poi diceva di essere bisessuale. Mi ha usata". "Stai rimettendo in dubbio la mia sessualità", ha replicato l'ex Miss Italia. Helena ha incalzato: "Non ho paura di andare lì. La tua personalità per me è incostante. Ti ho dato la mia fiducia e l'hai buttata. La differenza tra noi è che lei fa strategia, io mai". I toni si sono alzati sempre di più e Zeudi ha urlato: "Hai la coda di paglia. Ti rode che sono arrivata in finale. Sei tu che hai rotto il rapporto". Nel botta e risposta è intervenuto Alfonso Signorini per placare gli animi e ha poi dato parola a Lorenzo Spolverato, che ha dichiarato di non schierarsi da nessuna delle due parti.