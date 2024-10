Damiano David canta Silverlines da Jimmy Fallon: il video del debutto solista in America

video suggerito

A cura di Elena Betti

Damiano David ha fatto il suo debutto da solista sulla televisione statunitense al The Tonight Show di Jimmy Fallon cantando il suo nuovo singolo Silverlines, uscito lo scorso 27 settembre. Fallon ha presentato il cantante parlando del suo ufficiale debutto televisivo da solista in senso globale, senza specificare che si trattasse della sua prima apparizione pubblica sulla televisione americana. David, infatti, era già stato ospite da Fabio Fazio la prima domenica di ottobre e in quella occasione il conduttore era stato molto più preciso, presentando l’esibizione come la prima a livello mondiale. Ciò che è certo è che sia in Italia che in America l’esibizione di Damiano David ha conquistato tutti i presenti e i fan che hanno seguito le interviste da casa.

L’esibizione di Damiano David allo show di Jimmy Fallon

Damiano David ha cantato il suo nuovo singolo Silverlines al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Luci soffuse, pronte ad accogliere Damiano David dopo la presentazione del conduttore. Appena ha iniziato a cantare, David è apparso illuminato da una luce fissa e tenue. La luce si è poi fatta intermittente seguendo l’andamento della musica con l’ingresso della batteria. Sullo sfondo è poi apparso il video clip del pezzo, uscito lo scorso 27 settembre. Del brano sono disponibili sia la versione originale che una orchestrale.

Il nuovo brano di Damiano David

Silverlines è il pezzo di debutto della carriera solista di Damiano David, nato dalla collaborazione con il produttore Labrinth. Un pezzo con cui il cantante ha raccontato di aver raggiunto un nuovo “livello di vulnerabilità e onestà” scavando dentro di sé a. una nuova profondità. Il prossimo venerdì – 25 ottobre – il cantante pubblicherà in suo secondo singolo da solista Born with a Broken Heart, di cui possiamo vedere una piccola anteprima grazie a un post sul profilo Instagram di Damiano David.