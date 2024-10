video suggerito

Damiano David debutta in tv da solista: "Con i Maneskin non ci siamo sciolti, stiamo facendo un Erasmus" Damiano David è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. A Fabio Fazio ha parlato del futuro della band, della sua carriera da solista e dei progetti che ha con la sua fidanzata Dove Cameron.

Damiano David è stato ospite della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 6 ottobre. Il cantante si è esibito per la prima volta dal vivo con Silverlines, brano che segna l'inizio della sua carriera da solista. A Fabio Fazio ha raccontato i motivi della pausa dai Maneskin e, a proposito del rapporto con la sua fidanzata, rivela: "Io e Dove Cameron stiamo pensando di andare a vivere insieme".

Damiano David debutta da solista

La traduzione di "Silverlines", titolo del brano che segna il debutto di Damiano David come solista, è "il lato positivo". Sul perché della scelta di questo nome, ha spiegato: "Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato che anche avevo tenuto nascosto. Ho capito che per me l'amore è un punto di partenza, non di arrivo. Ho voluto riprovare un po' a ricostruire tutto partendo da quello". Quando il conduttore si è informato sul futuro della band, Damiano ha messo in chiaro: "Con i Maneskin è tutto ok, siamo amici come prima. È una pausa, un erasmus".

Damiano David e l'amore per Dove Cameron: "Stiamo pensando di andare a convivere"

È da più di un anno che si parla della relazione tra Damiano David e Dove Cameron. Le prime segnalazioni del flirt risalgono al 2023, quando vennero fotografati in Brasile a New York e a Los Angeles. I due fecero il debutto come coppia il 3 febbraio 2024, mostrandosi innamorati sul red carpet dei Grammy. Da qual momento, sui social sono spesso comparse foto insieme e dediche d'amore sui rispettivi social. Damiano ha spiegato che Dove Cameron non l'ha potuto accompagnare in trasmissione a causa di alcuni impegni di lavoro. Alla domanda di Fabio Fazio su quale sia il luogo della loro residenza, Damiano ha risposto: "Lei abita a Los Angeles, io a Roma. Stiamo pensando di muoverci, di andare a vivere insieme".