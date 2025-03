I Maneskin si riuniscono a cena senza Damiano David che intanto prova le nuove canzoni soliste in concerto

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Damiano David, via Comunicato Stampa e X

Dopo il primo live da solista lo scorso ottobre a New York, esattamente al Le Poisson Rouge nel Greenwich Village, è ritornato nelle scorse ore un nuovo appuntamento con il format An evening with Damiano David. Questa volta il cantante si trovava in California, a Los Angeles, al El Rey Theatre, a pochi giorni dall'annuncio del suo nuovo album Funny Little Fears, il primo senza i Maneskin. Infatti, il nuovo appuntamento è diventata l'occasione di presentare a un pubblico ristretto, ma non troppo, il suo nuovo album, dopo aver svelato a novembre i tre inediti Next Summer, Voices e The Bruise. Questa volta è invece stato il turno di Zombie Lady, presente nella tracklist del suo prossimo album, in uscita il prossimo 16 maggio, composto da 14 brani. Nelle storie Instagram di David è possibile trovare alcuni scorci della sua esibizione delle scorse ore, anche con alcuni video del pubblico presente in sala. Tra i brani eseguiti sul palco compaiono Voices, Born with a broken heart, Nothing Breaks Like A Heart, Next Summer e The Bruise, oltre alla già citata Zombie Lady. Il suo tour ufficiale comincerà invece il prossimo 11 settembre a Varsavia, in Polonia, attraversando poi l'Europa, con tre tappe in Italia, prima del salto in Australia, poi Giappone, Brasile, Chile, Argentina, Colombia, Messico, per ritornare infine negli Stati Uniti. Solo qualche ora prima, David aveva annunciato la sua partecipazione al Loolapalooza, il festival musicale che si terrà a Chicago dal 31 luglio al 3 agosto.

Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio fotografati a pranzo assieme

Negli stessi giorni in cui David è impegnato con la promozione del suo nuovo album, gli altri tre membri della band Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono stati fotografati assieme a pranzo, a Fregene. Le foto, riportate dal settimanale Chi, vedono i tre membri riunirsi insieme alle loro compagne: Luna Passos, Laura Alfonsi Castelli e Lavinia Albrizio oltre ad altri amici. Una reunion in cui l'unico a mancare, ovviamente, per ragioni discografiche, è proprio il frontman romano. Non si sa se i tre musicisti stessero parlando anche del futuro dei Maneskin, argomento caldo tra i fan della band.

L'intervista di Dove Cameron sulla loro relazione e il possibile duetto

Nel frattempo, la compagna di Damiano David, Dove Cameron, ai microfoni di E! News ha voluto descrivere alcuni momenti della loro relazione, suggerendo uno stile di vita di coppia molto comune: "Ci stiamo solo godendo l'essere una coppia normale. Siamo molto riservati. Ci piace stare a casa più di ogni altra cosa. Stiamo guardando Lost, alle 18:00 indossiamo il pigiama". L'attrice e cantante, che ha pubblicato lo scorso 21 febbraio il suo nuovo singolo Too Much, ha anche commentato le parole di David in merito alla sintonia musicale tra i due, allontanando la possibilità di una collaborazione a breve: "Forse tra un paio d'anni. In questo momento sembra estremamente sdolcinato". Proprio l'ex frontman dei Maneskin aveva sottolineato come l'intesa musicale tra i due influenzasse positivamente la coppia, ai microfoni di People: "Suoniamo la musica l'uno dell'altro, e direi che siamo molto fortunati perché lei ama la musica e io amo la sua musica".

L'intervista al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan

Ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, ha raccontato la sua quotidianità a Los Angeles durante la convivenza con Cameron, sottolineando come stia imparando ad adattarsi a spazi e luoghi diversi: "Perché vivo a Los Angeles? Principalmente perché la mia compagna vive là. Devi avere la macchina, sapere dove andare, conoscere il tuo quartiere, che non chiamerei quartiere ma mini-città, paesino. Prima non mi piaceva, perché la vivevo in albergo o con Uber. Da quando sono andato a convivere con la mia compagna, sono molto più libero, so dove andare, c'ho i miei amici, i produttori con cui lavoro. Ho il mio giro e sembra meno una città fantasma". E sulla partecipazione al Festival di Sanremo con Cameron seduta tra il pubblico, ha svelato la passione dell'attrice americana per Malgioglio: "È innamorata di Cristiano Malgioglio. Gliel'avevo spiegato: è un uomo con un look pazzesco e un modo di fare assurdo e poi è anche uno dei più importanti songwriter italiani. Malgioglio, un Maneskin? È un Maneskin ad honorem".