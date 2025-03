video suggerito

Damiano David annuncia il primo album da solista: quando uscirà Funny Little Tears Damiano David ha annunciato il primo album da solista senza i Maneskin. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha fatto sapere che il prossimo 16 maggio pubblicherà Funny little Fears. I tre brani usciti di recente, Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer, faranno parte del progetto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David ha annunciato il primo album da solista. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha fatto sapere che il prossimo 16 maggio pubblicherà Funny little Fears. I singoli Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer hanno anticipato il progetto che lo vedrà protagonista assoluto, senza i Maneskin. I tre brani saranno contenuti nell'album.

Damiano David annuncia Funny little tears, il primo album da solista

Con un post pubblicato su Instagram, Damiano David ha annunciato il suo prossimo album, il primo da solista e senza i Maneskin. Uscirà il prossimo 16 maggio e si intitola Funny little Fears. Il cantante ha anche spiegato il significato del titolo:

Ho sempre avuto paura delle altezze, che in un attimo il terreno si spezzasse sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisse. Ho avuto paura del buio, un'immensità che non riesco a vedere o capire, che potrebbe prendermi se non guardo i miei passi. Ho avuto paura di me stessa, chiedendomi troppo, inseguendo qualcosa che non sapevo nemmeno se volessi veramente. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero u trovare utile troppo. Io l'ho chiamato Funny Little Fears.

Il tour mondiale di Damiano David

Oltre al suo primo progetto come solista, Damiano David sarà impegnato in un tour mondiale che farà tappa in oltre trenta città tra Europa, Australia, Nord e Sud America e Asia. In Italia farà tappa il 7 ottobre all'Unipol Forum a Milano, mentre a Roma il concerto è previsto per l'11 ottobre ed è già sold out, tanto che è stata aggiunta una seconda data. Il cantante di recente è stato anche ospite del Festival di Sanremo 2025, dove si è esibito con la cover Felicità di Lucio Dalla e il suo singolo da solista Born With a Broken Heart. Ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast Supernova, ha poi ripercorso quelli che sono stati gli ultimi anni della sua carriera: dak successo a Sanremo 2021 con Zitti e Buoni alla vittoria all'Eurovision Song Contest.