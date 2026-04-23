Damiano David toglie da Spotify e Youtube la canzone Tangerine con D4VD, accusato dell’omicidio Rivas

Damiano David e D4vd

Damiano David ha tolto sulle piattaforme di streaming e su Youtube "Tangerine", la sua canzone con il feat di D4VD, il cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas. Il cantante dei Maneskin non è l'unico, anche Holly Humberstone che aveva collaborato in "Superbloodmoon", Laufey che lo aveva fatto in "This Is How It Feels" e Kali Uchis in "Crashing". Il cantante americano è stato accusato di omicidio di primo grado per aver ucciso la quattordicenne Celeste Rivas, il cui corpo in fase di decomposizione era stato trovato nel bagagliaio in una Tesla intestata a lui. Il cantante italiano aveva collaborato con D4vd, uno dei nomi più in vista degli ultimi anni, nel suo ultimo album "Funny Little Fears"

Non è chiaro quando Damiano David abbia tolto dille piattaforme la canzone nella versione a due. Oggi su Spotify si trova solo la versione in solitario, che mantiene ancora, però, gli streaming originali. La canzone, infatti, ha collezionato oltre 21 milioni di stream, forte anche dell'enorme visibilità che D4vd – autore di hit come "Romantic Homicide" e "Here with you" – aveva quando l'album è stato pubblicato, ovvero il 26 maggio 2026. Nel comunicato stampa di lancio dell'album, quando ancora nessuno aveva idea di ciò che era successo e il corpo della ragazza non era ancora stato trovato – David parlava del suo rispetto artistico per il collega americano. E il cantante romano era ricambiato: "Sono un fan suo e dei Måneskin da tanto, per cui quando mi ha chiamato non ci ho pensato due volte" aveva detto il cantante americano.

Kali Uchis era stata la prima a togliere dalle piattaforma la sua collaborazione con D4vd. Già lo scorso settembre aveva comunicato che insieme al suo tea stava lavorando per rimuovere "Crashing". La decisione era arrivata appena saputo del ritrovamento del corpo della ragazza nel bagagliaio dell'auto intestata a D4vd che in quel momento era in tour, cancellandolo solo quando la vittima era stata identificata: "Non è un mio amico, ho fatto una canzone con lui che al momento è in fase di rimozione a causa delle inquietanti notizie di oggi" aveva risposto la cantante a una fan che le aveva chiesto spiegazioni.

Lo stesso aveva fatto la campionessa di pattinaggio artistico Alysa Liu annunciando la rimozione della sua collaborazione con il cantante e con Laufey in "This Is How It Feels". Anche la canzone "What Are You Waiting For", interpretata dal cantate, era stata rimossa dalla colonna sonora di Madden 26. Per adesso resta in piedi solo la collaborazione con The Kid Laroi intitolata "The Line", tratta dall'album di Laroi del 2023, The First Time. Le autorità sostengono che la ragazza sia stata uccisa dopo aver minacciato l'uomo di rivelare la loro relazione sessuale – all'epoca la ragazza aveva 14 anni – proprio mentre la carriera dell'uomo stava decollando, come riporta Billboard.