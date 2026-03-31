Chloe Watson Dransfield trovata morta in strada a Leeds, tre adolescenti arrestati e accusati di omicidio

Per la morte della 16enne Chloe Watson Dransfield, avvenuta a Leeds, sono stati arrestati e accusati di omicidio tre adolescenti di 18,19 e 17 anni. Sono ancora in corso le indagini per capire il movente dietro l’aggressione.

Foto: Polizia del West Yorkshire.

Per la morte di Chloe Watson Dransfield, una 16enne trovata priva di sensi a Leeds alle 5.55 di sabato mattina, sono stati accusati tre adolescenti di 18,19 e 17 anni. Kaula smith, Archie Rycroft e un altro ragazzo ancora minorenne, secondo la polizia del West Yorkshire, avrebbero ferito a morte con un coltello la 16enne abbandonandola poi da sola in strada per fuggire. I tre sono stati posti in custodia cautelare con l'accusa di omicidio e martedì compariranno davanti ai magistrati di Leeds.

I fatti si sono verificati nelle prime ore di sabato, quando la polizia è intervenuta a Kennerleigh Avenue, a est del centro di Leeds, in seguito alla segnalazione fatta da un residente che ha raccontato di aver visto il corpo della 16enne privo di sensi. Dopo l'intervento delle autorità e dei soccorsi, la giovane è morta poco prima del trasferimento in ospedale.

La madre della 16enne, informata poco dopo, ha ricordato la figlia tramite un comunicato dopo il suo decesso. "Non riesco ad esprimere a parole come mi sento ora che non sei più qui. Eri la mia vita, la mia migliore amica e so che non potrò vivere senza di te. Eri splendida, sicura di te, leale e onesta", ha ricordato.

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La 16enne lascia due sorelle e il fratello maggiore. Con ulteriori indagini, le autorità puntano a capire cosa sia accaduto all'adolescente e cosa abbia fatto nelle ore prima di morire. Al momento gli inquirenti non hanno chiarito come la giovane conoscesse i suoi aggressori: molto poco si sa di loro e del possibile movente che potrebbe averli spinti ad aggredire la 16enne poi morta dopo l'intervento dei soccorritori.

Saranno le ulteriori verifiche e il lavoro dei giudici a chiarire cosa abbia spinto i tre ragazzini a colpire la 16enne, le cui cause del decesso non sono ancora state rese note. Anche questi dettagli saranno chiariti con il prosieguo delle indagini.