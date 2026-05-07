Leonardo Mocci ucciso mentre aiutava l’amico vittima di rapina a Monserrato, è svolta: arrestati 3 giovani

i carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti nell’hinterland di Cagliari con l’accusa di rapina e omicidio aggravato di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso a Monserrato.

Leonardo Mocci, 23 anni.

Svolta nelle indagini sull‘omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso a Monserrato, nell'hinterland di Cagliari. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, i carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti sempre nella città metropolitana del Capoluogo sardo e ritenuti responsabili a vario titolo dell'assassinio che si è consumato in Piazza Settimio Severo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima era giunta in soccorso di un amico che in quel momento veniva picchiato da un gruppo di persone che stavano cercando di rapinarlo in strada dopo avergli teso un'imboscata. Secondo i carabinieri, Leonardo Mocci si era lanciato in soccorso dell'amico ma appena si è avvicinato al gruppo di uomini che col volto travisato lo stavano malmenando, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco che lo ha centrato al petto prima ancora che potesse intervenire.

Il 23enne era rimasto a terra esanime in una pozza di sangue mentre gli aggressori si erano allontanati di corsa dalla zona cercando di far perdere le proprie tracce. Per Leonardo Mocci purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante il successivo intervento di un'ambulanza e dei sanitari del 118 allertati con una chiamata di emergenza, il giovane è deceduto per le ferite da arma da fuoco.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri, con il coordinamento della procura della Repubblica di Cagliari, in pochi giorni hanno permesso di fare luce sul drammatico episodio. I militari del gruppo investigativo dell'Arma, attraverso testimonianze, monitoraggio del territorio, ma anche analisi tecniche su celle telefoniche e videocamere di sorveglianza della zona, hanno stretto sempre di più il cerchio attorno ai presunti responsabili che nei giorni scorsi erano stati iscritti nel registro degli indagati.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, Leonardo Mocci poco dopo la mezzanotte del giorno dell'omicidio si trovava in Piazza Settimio Severo a Monserrato insieme a un proprio amico, quando sarebbero caduti in un’imboscata tesa per rapinarli di diverse migliaia di euro che i giovani avevano messo insieme per l’acquisto di sostanza stupefacente. Secondo i familiari, però, il 23ennene avrebbe solo accompagnato l'amico ma non sapeva che si trattava di un incontro legato a una cessione di droga.

I gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati ha convinto il Gip di Cagliari a emettere nei confronti di tre giovani una misura restrittiva della custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina e omicidio aggravato. La misura è stata già eseguita dagli stessi carabinieri che hanno condotto i tre nel carcere di Uta, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.