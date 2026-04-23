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Cagliari, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notte

Il delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale. Inutili i soccorsi.
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A cura di Davide Falcioni
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Giallo nella notte a Monserrato, in Sardegna, dove un muratore di 23 anni residente a Villacidro è stato ucciso: il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto.

L'allarme è scattato nel cuore della notte: sul luogo della sparatoria si è precipitato il personale sanitario del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo, la gravità della lesione riportata si è rivelata fatale e, malgrado i prolungati e disperati sforzi dell'équipe medica, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'area dell'evento è stata subito isolata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e permettere i rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo. In queste ore sono in corso le prime indagini sul delitto: verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolte tutte le testimonianze utili a identificare l'assassino.

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