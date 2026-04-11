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Vicenza, rapine e violenza sessuale ai giovani in auto di notte: arrestati 1 maggiorenne e 2 minorenni

A Thiene (Vicenza) tre giovani armati e col volto coperto hanno compiuto tre aggressioni: rapine e violenza sessuale. I Carabinieri li hanno trovati con coltello e passamontagna.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Con il volto coperto da passamontagna e armati di coltello, tre giovani hanno compiuto una serie di rapine a Thiene (Vicenza), e nel corso di una di queste si sono resi responsabili anche di una violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. I tre, due minorenni e un maggiorenne, sono stati arrestati per rapina, tentata rapina, lesioni personali  e violenza sessuale.

I fatti risalgono alla notte del 28 marzo, quando intorno alle ore 2, i tre armati di un coltello e con  il volto coperto da passamontagna hanno compiuto in successione tre distinte rapine ai danni di alcuni giovani che si trovavano a bordo delle proprie auto in sosta  nel centro cittadino.

Nel primo episodio, dopo aver avvicinato con un pretesto la vittima, gli aggressori l'hanno picchiata e minacciata con un coltello allo scopo di portarle via il borsello contenente documenti personali,  successivamente recuperato e restituito. La vittima ha riportato lesioni lievi giudicate guaribili in pochi  giorni. Anche nella seconda aggressione si è svolta con le stesse modalità.

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Nel terzo episodio, oltre al tentativo di rapina con le medesime circostanze, gli autori si rendevano  responsabili anche di violenza sessuale nei confronti di una giovane. La donna è stata palpeggiata, mentre l'uomo che si trovava con lei è stato aggredito e riportato lesioni guaribili con alcuni giorni di prognosi.

A questo punto è arrivata una chiamata al Numero  Unico di Emergenza 112 in cui venivano segnalati gli episodi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile, insieme al  personale della Tenenza Carabinieri di Dueville. L’operazione ha consentito di rintracciare e bloccare i tre soggetti  nelle immediate vicinanze dell’ultimo luogo teatro dei fatti. Avevano ancora il coltello, i passamontagna e i guanti utilizzati per commettere i reati. L’arma e gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato maggiorenne è stato condotto presso la Casa  Circondariale di Vicenza, mentre i due minorenni sono stati portati presso il Centro di Prima  Accoglienza per Minorenni di Treviso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica e della Procura  dei Minori di Venezia.

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