Damiano David si esibisce a sorpresa New York con tre brani inediti Damiano David ha fatto il suo debutto dal vivo da solista a New York regalando agli spettatori non solo le esibizioni sui suoi due nuovi brani Silverlines e Born With a Broken Heart, ma anche tre pezzi inediti che si andranno a inserire nel nuovo album.

A cura di Elena Betti

Damiano David

An Evening with Damiano, il sogno di molti fan, ma anche il titolo dello show che il cantante dei Maneskin ha tenuto al locale newyorkese Le Poisson Rouge nel Greenwich Village. Si trattativa del debutto da solista dal vivo del cantante, un evento in cui gli spettatori si aspettavano di assistere alle esibizioni sui due nuovi brani Silverlines e Born With a Broken Heart. David ha però deciso di stupire tutti, cantando anche tre brani inediti: Next Summer, Voices e The Bruise si andranno ad aggiungere al nuovo album del cantante.

Damiano David presenta tre brani inediti

Al centro di una sala da concerto con file di tendaggi rossi, David ha davvero preso la scena, persino più del previsto. Agli spettatori del locale nel Greenwitch village il cantante ha regalato una performance davvero speciale. Che fosse un evento da non perdere si sapeva, del resto si trattava della prima esibizione da solista su un palco in cui David avrebbe cantato le nuove Silvelines e Born With a Broken Heart, ma non si è limitato a questo. Il cantante ha infatti deciso di fare non uno, ma ben tre grandi spoiler del suo nuovo disco che a NME aveva descritto come “eccessivo, drammatico, teatrale, personale, parlerà di cosa significhi essere vivo, soprattutto ai nostri tempi”.

L’esibizione a New York

Il cantante ha esordito sul palco di Le Poisson Rouge cantando Silverlines, brano realizzato in collaborazione con il produttore Labrinth, uscito lo scorso 27 settembre. Un pezzo attesissimo dai fan del cantane perché il primo da solista. Poco dopo la sua uscita Damiano ha però fatto capire ai fan che a quel brano ne sarebbero seguiti altri, anzi, addirittura un album. “Ho scelto Silverlines come primo brano da pubblicare perché è piuttosto unico rispetto ad altre canzoni del disco. È la prima canzone, ma per me è la chiusura del cerchio e la fine del mio viaggio", aveva detto a NME. A questa esibizione è seguita quella sulle note di Born With A Broken Heart, ma dopo queste due canzoni telefonate, David ha deciso di spoilerare al pubblico tre brani inediti che si inseriranno nel nuovo album: Next Summer, Voices e The Bruise. Di seguito i video delle esibizioni dei tre brani inediti.

Next Summer

Voices

The Bruise