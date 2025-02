Testo, traduzione e significato di Too Much, Dove Cameron torna alla musica dopo il Sanremo con Damiano David

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Dove Cameron, via Getty e Rai1

Pochi giorni fa, aveva fatto la sua comparsa nel pubblico del Teatro Ariston, per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025: stiamo parlando di Dove Cameron, la modella e cantante statunitense che da ormai un anno ha una relazione con Damiano David, frontman dei Maneskin. La donna era apparsa tra il pubblico in compagnia di Jacopo David, fratello maggiore di David, mentre il cantante romano affrontava la cover di Felicità di Lucio Dalla con Alessandro Borghi e Vittorio Bonvicini: successivamente si sarebbe esibito con il suo singolo Born with a broken heart. Mentre Cameron, dopo un anno di pausa dal suo esordio discografico con Alchemical: Volume 1, è ritornata nelle scorse ore con un nuovo singolo dal titolo Too Much. Si tratta di un brano prodotto da Tyler Spry e che vede la collaborazione autoriale anche di Victoria Zaro e Madison Love. Qui il testo, la traduzione e il significato di Too Much.

Il testo di Too Much

Player number one, game over

If you say I'm too much, baby, go find less

If you can't keep up, stay below, I guess

If I'm such a big deal, maybe you're too little

Ooh, ooh, it's tough, I'm too, too, too much

I can see

You're workin' really hard

Out of breath

But you're still at the start

Honey, please

You're breakin' your own heart

Shootin' for the stars

Shootin' in the dark

I, I should've seen the signs

You could never look me in the eye

I, I put you in the sky

Oh, it's so like you to put me down, down, down

If you say I'm too much, baby, go find less

If you can't keep up, stay below, I guess

If I'm such a big deal, maybe you're too littlе

Ooh, ooh, it's tough, I'm too, too, too much for you, babe

Oh-ah, oh-ah, baby, I ain't under pressurе

Oh-ah, oh-ah, gather up, return to sender

"Doin' too much, puffin' up your chest

Where you goin' in that little red dress?

Who you're doin' all that work for?" (Ah)

"Don't you wanna keep things private?

You're so pretty when you're so quiet

Can't you do it how I like, like it?

Say less, do less"

I, I should've seen the signs

You could never look me in the eye

I, I put you in the sky

Oh, it's so like you to put me down, down, down

If you say I'm too much, baby, go find less

If you can't keep up, stay below, I guess

If I'm such a big deal, maybe you're too little

Ooh, ooh, it's tough, I'm too, too, too much for you, babe

Oh-ah, oh-ah, baby, I ain't under pressure

Oh-ah, oh-ah, gather up, return to sender

I can see

Why you held on so hard

Not your fault

That it wasn't in the cards

Honey, please

I'm sending warm regards

And a box of your things in a black car

If you say I'm too much, baby, go find less

If you can't keep up, stay below, I guess

If I'm such a big deal, maybe you're too little

Ooh, ooh, it's tough, I'm too, too, too much for you, babe

Oh-ah, oh-ah, baby, I ain't under pressure (Where you goin', baby?)

Oh-ah, oh-ah, gather up, return to sender (It's too much)

Oh-ah, oh-ah, baby, I ain't under pressure (I can't feel my face)

Oh-ah, oh-ah, gather up, return to sender

La traduzione di Too Much

Giocatore numero uno, game over

Se dici che sono troppo, tesoro, vai a cercare di meno

Se non riesci a tenere il passo, resta sotto, immagino

Se sono così importante, forse sei troppo piccolo

Ooh, ooh, è dura, sono troppo, troppo, troppo

Vedo

Stai lavorando duramente

Senza fiato

Ma sei ancora all'inizio

Tesoro, per favore

Ti stai spezzando il cuore

Puntando alle stelle

Puntando nel buio

Io, io avrei dovuto vedere i segnali

Non sei mai riuscito a guardarmi negli occhi

Io, io ti ho messo in cielo

Oh, è proprio da te buttarmi giù, giù, giù

Se dici che sono troppo, tesoro, vai a cercare di meno

Se non riesci a tenere il passo, resta sotto, immagino

Se sono così importante, forse sei troppo piccolo

Ooh, ooh, è dura, sono troppo, troppo, troppo per te, tesoro

Oh-ah, oh-ah, tesoro, non sono sotto pressione

Oh-ah, oh-ah, raccogliti, rispedisci al mittente

Fai troppo, gonfia il petto

Dove vai con quel vestitino rosso?

Per chi stai facendo tutto quel lavoro?" (Ah)

Non vuoi tenere le cose private?

Sei così carina quando sei così silenziosa

Non riesci a farlo come piace a me, come piace a me? Di' di meno, fai di meno

Io, io avrei dovuto vedere i segnali

Non sei mai riuscito a guardarmi negli occhi

Io, io ti ho messo in cielo

Oh, è così tipico di te buttarmi giù, giù, giù

Se dici che sono troppo, tesoro, vai a cercare di meno

Se non riesci a tenere il passo, resta sotto, immagino

Se sono così importante, forse tu sei troppo piccola

Ooh, ooh, è dura, sono troppo, troppo, troppo per te, tesoro

Oh-ah, oh-ah, tesoro, non sono sotto pressione

Oh-ah, oh-ah, raccogli, rispedisci al mittente

Vedo

Perché ti sei aggrappato così tanto

Non è colpa tua

Che non era nelle carte

Tesoro, per favore

Ti mando i miei più cordiali saluti

E una scatola delle tue cose in una macchina nera

Se dici che sono troppo, tesoro, vai a cercare di meno

Se non riesci a tenere il passo, resta sotto, io indovina

Se sono così importante, forse tu sei troppo piccola

Ooh, ooh, è dura, sono troppo, troppo, troppo per te, tesoro

Oh-ah, oh-ah, tesoro, non sono sotto pressione (Dove vai, tesoro?)

Oh-ah, oh-ah, raccogli, rispedisci al mittente (È troppo)

Oh-ah, oh-ah, tesoro, non sono sotto pressione (Non riesco a sentire la mia faccia)

Oh-ah, oh-ah, raccogli, rispedisci al mittente

Il significato di Too Much

Dove Cameron è tornata con un nuovo singolo dal titolo Too Much: si tratta del primo brano dopo oltre 14 mesi di pausa dal suo debutto discografico con Alchemical: Volume 1. Al brano hanno lavorato anche Victoria Zaro, Tyler Spry e Madison Love. Nella canzone è possibile trovare alcuni elementi elettro-pop, miscelati alla dimensione del gioco, con cui viene annunciato l'inizio del brano: "Player number one, game over". Cameron in Too Much utilizza le esperienze passate, in cui ha affrontato il problema di dover rinunciare a parti di sé per soddisfare le aspettative dei partner, per lanciare un messaggio sulla propria ambizione personale, come quando canta: "Se dici che sono troppo, tesoro, vai a cercare di meno, se non riesci a tenere il passo, resta sotto, immagino. Se sono così importante, forse tu sei troppo piccolo, ooh, è dura, sono troppo, troppo, troppo per te". In un'intervista rilasciata al portale statunitense JustJared, Cameron ha sottolineato che la canzone si basa su un'esperienza che le è capitata durante la sua vita: "Mi sentivo come se fossi ‘troppo' ovunque andassi. L'ho scritta anche per chiunque sia mai stato invitato a occupare meno spazio o ad abbassare la propria luce per il comfort degli altri".