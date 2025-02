Dove Cameron a Sanremo con Damiano David: nella platea dell’Ariston con paillettes e spalle nude

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione della seconda serata, non solo sono stati rivelati i nomi delle Giovani Proposte in lizza per un posto in finalissima, si sono anche esibiti 15 dei Big in gara. Non è mancato l'ospite speciale, Damiano David, tornato all'Ariston a 4 anni dalla vittoria con i Maneskin ma questa volta da solo per presentare il suo nuovo singolo da solista, Born with a broken heart. Sul palco il cantante è apparso meraviglioso e chic prima con un classico completo pantaloni e giacca, poi con un look dall'animo genderless con pantaloni over e camicia di seta, ma in quanti hanno notato che in platea c'era la sua fidanzata Dove Cameron?

Dove Cameron sostiene Damiano David a Sanremo

Damiano David vive ormai stabilmente a Los Angeles ma rimane legatissimo all'Italia, tanto da non averci pensato su due volte a tornare per partecipare come ospite speciale a Sanremo. Con lui, però, ha voluto portare anche la persona che gli ha fatto capire di nuovo cosa sia l'amore: si tratta di Dove Cameron, la cantante e attrice statunitense con cui fa coppia fissa ormai dal 2023. Al temine della seconda esibizione del cantate sul palco dell'Ariston, i riflettori hanno inquadrato la fidanzata seduta in platea accanto a Jacopo David, il fratello del cantante.

Dove Cameron con Jacopo David

Cosa ha indossato Dove Cameron per partecipare a Sanremo 2025

Nonostante abbia partecipato al Festival solo da spettatrice, Dove Cameron non ha rinunciato al glamour. Per l'occasione si è affidata a "re Giorgio", sfoggiando un abito di Armani Privé total black, per la precisione un modello tempestato di paillettes dark con la scollatura strapless che ha lasciato le spalle nude (e il tatuaggio al lato del collo in vista). Ha poi esaltato la scollatura semplicemente con una collana d'oro bianco con uno zaffiro pendente, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e lisci. Non è mancato il make-up curatissimo con focus sulle labbra.