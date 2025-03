video suggerito

Perché Damiano David non collaborerà a breve con la fidanzata Dove Cameron per nuova musica Damiano David, cantante dei Maneskin, in radio con Next Summer, ha risposto alla domanda su una sua eventuale canzone in collaborazione con la fidanzata Dove Cameron, che ha pubblicato Too Much poche settimane fa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David e Dove Cameron (ph Scott A Garfitt/Invision:AP)

Damiano David si sta preparando all'uscita del suo primo album senza i Maneskin, Funny Little Fear, che uscirà il prossimo 16 maggio, ma di cui abbiamo già ascoltato alcuni singoli come "Silverlines" (prodotta da Labrinth), "Born With a Broken Heart" e infine con l’ultimo singolo "Next Summer" che il cantautore ha presentato, nella notte scorsa, al late show di Jimmy Kimmel – e ha annunciato alcuni concerti importanti, come quello al Loolapalooza -, confermandosi come uno degli artisti più amati dai principali show americani, oltre che come l'italiano più amato negli States: la storia di Damiano, infatti, unisce l'american dream al gossip, visto il suo fidanzamento con l'attrice Dove Cameron.

Next Summer per Damiano e Too Much per Dove

Nonostante ciò, però, entrambi riescono a mantenere alta l'attenzione sulle proprie peculiarità, il Cinema per Cameron, la musica per David, anche se la donna ha allargato volentieri le proprie passioni proprio alla musica. Poche settimane fa, infatti, è uscito il suo nuovo singolo Too Much, una canzone che segue di oltre un anno il suo album "Alchemical: Volume 1", riproponendola anche nei panni di cantante, con una canzone in cui affrontava "il problema di dover rinunciare a parti di sé per soddisfare le aspettative dei partner". La scorsa settimana People ha intervistato il cantante dei Maneskin e gli ha chiesto se era in vista una collaborazione tra i due.

Quando una canzone di Damiano David e Dove Cameron

Una canzone in feat tra Damiano David e Dove Cameron, però, per adesso non esiste, come conferma l'autore di Next Summer a People. Non è detto che non possa capitare in futuro, ma per adesso, a stretto giro, non è previsto e il motivo lo spiega direttamente il cantante: "Forse succederà tra un paio di anni, ma al momento sembrerebbe estremamente sdolcinato". I due artisti si sono incontrati per la prima volta agli MTV Video Music Awards del 2022 ma è stato poco dopo, nel 2023 che il cantante dei Maneskin ha invitato l'attrice a un concerto della vand al Madison Square Garden e da lì sono diventati una coppia.

Leggi anche Damiano David annuncia il primo album senza i Maneskin: il commento della fidanzata Dove Cameron

Le parole di Dove Cameron sulla relazione con Damiano David

People riporta anche le parole che l'attrice ha detto in un'intervista di qualche tempo fa, parlando proprio del rapporto col compagno: "Penso che siamo solo estremamente fortunati. In qualche modo siamo riusciti a superare lunghi periodi di tempo separati… Riusciamo davvero a far funzionare le cose. Siamo migliori amici, siamo costantemente connessi. Vuoi stare insieme tutto il tempo, quindi trovi un modo per farlo accadere… È così bello essere innamorati".