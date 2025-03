video suggerito

Il sogno di Damiano David: un album solista tutto in italiano dopo Funny Little Fears, primo senza Maneskin Damiano David si appresta a pubblicare Funny Little Fears, album solista, il primo senza i Maneskin e durante un'intervista ha espresso il desiderio, nel prossimo futuro, di pubblicare un album completamente in italiano.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David

Damiano David, cantante dei Maneskin che a breve uscirà col primo album solista, Funny Little Fears, ha dichiarato in un'intervista che il suo sogno è fare un disco completamente in italiano con una decina di canzoni e altrettante collaborazioni con artisti che stima, senza spiegare se questi artisti debbano essere per forza tutti italiani. Il cantante, infatti, che è in giro per promuovere il suo primo album senza la band e in particolare il singolo Next Summer che pochi giorni fa ha eseguito live in un concerto a Los Angeles (all'interno del format "An evening with") e al late night di Jimmy Kimmel, uno dei più noti negli States.

Il sogno di Damiano David: un album tutto in italiano

Damiano David (ph Damon Baker)

Nell'intervista radio, alla domanda del giornalista su cosa sognasse dopo essere diventato famoso con i Maneskin, l'album solista e un tour mondiale solista, Damiano David ha risposto: "Voglio fare un disco italiano, vorrei farlo con dieci canzoni, dieci featuring, con artisti che rispetto". Il giornalista gli ha anche chiesto se per caso avesse pensato a inserire una o un paio di canzoni in italiano nel suo primo album solista, dando al cantante la possibilità di spiegare perché non abbia pensato potesse essere un'opzione. Come invece avvenuto nei vecchi album dei Maneskin dove italiano e inglese si mescolavano.

Perché non farà un album a metà tra inglese e in italiano

"No, no – ha detto il cantante -, penso che tutto abbia una lingua e penso anche che la mia cultura musicale italiana non sia qualcosa in cui volermi intrufolare ogni tanto. Non credo nel fare le cose al 50%, se farò musica in italiano farò l'intero progetto in italiano. Anche perché è un modo di pensare completamente diverso, penso che la mia musica da solista in italiano sarebbe ancora una volta molto diversa da quella che sto facendo ora perché è un linguaggio completamente diverso e ha regole diverse. Voglio metterci il tempo che serve" ha concluso il cantante che intanto è fuori con tre singoli, e oltre a Next Summer ci sono pure Silvelines e Born with a broken heart.

L'album Funny Little Fears e il tour mondiale

Funny Little Fears è il primo album solista di Damiano David, uscirà il 16 maggio per Sony Music Italy / Epic Records e conterrà in totale 14 canzoni. Intanto il cantante italiano ha anche annunciato un tour mondiale, appunto, e alcune partecipazioni a festival estivi. Il suo World Tour lo vedrà impegnato in giro per il mondo, toccando Europa, Australia, Nord e Sud America e Asia: in Italia sarà il prossimo il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano che è sold out assieme alla prima data di Roma dell’11 ottobre al Palazzo dello Sport a cui si è aggiunta una seconda data il 12 ottobre. Nei giorni scorsi, inoltre, Damiano David ha anche rimandato l'idea di una canzone con la compagna Dove Cameron che nelle scorse settimane ha pubblicato ils uo nuovo singolo Too Much.