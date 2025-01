video suggerito

Giulia De Lellis: “Con Andrea Damante una dipendenza affettiva. I testi di Tony Effe sessisti? Non ascoltatelo” In una recente intervista, Giulia De Lellis ha parlato del suo rapporto con il suo ex, Andrea Damante: “Quando non ci si migliora più a vicenda, quando ci si fa del male, bisogna avere la lucidità e l’intelligenza di capire di chiuderla”. E sulle polemiche sui testi del suo attuale compagno, Tony Effe: “Dà fastidio ciò che canta? Ci sono tanti artisti incredibili che si possono ascoltare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista rilasciata per La Repubblica, Giulia De Lellis ha parlato della sua relazione passata con Andrea Damante. Nel 2019, l'influencer partecipò a Uomini e Donne, corteggiando Damante, che allora era il tronista. I due si sono lasciati e ripresi per cinque anni, tra alti e bassi. Secondo De Lellis, quella tra loro era una vera e propria dipendenza affettiva: "Poi una mattina ti svegli e capisci. Solo il tempo ti aiuta ad andare avanti", le parole. E sui testi del suo attuale compagno, il rapper Tony Effe: "A me non danno fastidio perché vivo con una persona di cui conosco i valori. È un uomo attento, dolce, gentile, premuroso e protettivo. A chi dà fastidio ciò che canta, dico: ‘Ci sono tantissimi artisti incredibili che si possono ascoltare'".

Le parole sulla storia con Andrea Damante

Nonostante la definisca una storia d'amore meravigliosa, Giulia De Lellis ne ha riconosciuti anche gli aspetti negativi: "È stata sicuramente una relazione sofferente, una storia tossica se vogliamo definirla così. Anche se in sé per sé la parola non mi piace. Quando non ci si migliora più a vicenda, quando ci si fa del male, bisogna avere la lucidità e l'intelligenza di capire di chiuderla, ma non sempre è facile. E quindi si entra in una dipendenza affettiva da cui è difficile uscire, però a un certo punto arriva un momento in cui si è lucidi, ci si sveglia quella fatidica mattina e si capisce". Secondo l'imprenditrice, solo il tempo può guarire queste dipendenze: "Per quanto sia fondamentale avere amici e la famiglia accanto, alla fine sono i giorni e il tempo che passa che ci aiutano più di tutto il resto".

"Tony Effe? Persona meravigliosa. Chi non ama i suoi testi non lo ascolti"

Immancabile la domanda sulla polemica del concerto di Capodanno al Circo Massimo, dal quale Tony Effe, attuale compagno di De Lellis, è stato escluso a causa dei suoi testi ritenuti sessisti dal sindaco di Roma. A domanda diretta su cosa ne pensi dei testi delle canzoni del suo fidanzato, l'influencer ha risposto: "Non capisco perché sia stato proprio lui ad essere messo in croce per i suoi testi, canta un genere che da che mondo è mondo ha sempre avuto questo linguaggio".

A quel punto, la giornalista ha letto alcuni spezzoni di Mew Mew, una delle sue canzoni più celebri: "Arriva Tony Inizia il party, con una sola botta faccio due gemelli , il maschio lo chiamo Gucci e la femmina Fendy". De Lellis l'ha interrotta in modo deciso: "Vogliamo fare l'analisi del testo? Quella magari la farai con lui quando la incontrerai, io mi limito a dirti che è una persona meravigliosa, che fa un genere di musica abbastanza particolare, a me non danno fastidio i suoi brani. Perché vivo con una persona che ha dei valori ed è molto attento. È dolce, gentile premuroso, protettivo". In chiusura, un messaggio in difesa del fidanzato: "A chi si dice infastidito dai suoi brani, rispondo che ci sono tantissimi artisti incredibili che si possono ascoltare. Sono i genitori che condizionano i ragazzi, non i testi delle canzoni".