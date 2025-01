video suggerito

Tina Cipollari commenta il regalo di lusso di Giulia De Lellis a Tony Effe: “L’ha comprata sulla spiaggia” GIulia De Lellis ha regalato una borsa Hermes a Tony Effe per Natale: Tina Cipollari, davanti al video pubblicato dal rapper e ripreso da una pagina Instagram di gossip, non è riuscita a trattenersi con la battuta. “L’ha comprata sulla spiaggia”, le parole dell’opinionista di Uomini e Donne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis ha regalato una borsa di lusso a Tony Effe per Natale: si tratta di un'iconica borsa firmata di Hermes, uno dei modelli più famosi della casa di moda. Il valore è di circa 21mila euro ma Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha scherzato su Instagram sostenendo che la celebre influencer diventata famosa proprio grazie al dating show di Maria de Filippi, "l'ha comprata sulla spiaggia". Il commento è stato condiviso sotto ad un post di una pagina Instagram dal nome Lifestyle Magazine.

Il commento di Tina Cipollari al regalo di Giulia De Lellis per Tony Effe

In risposta a un post di una pagina Instagram che ha condiviso la story che Tony Effe ha dedicato alla fidanzata Giulia De Lellis dopo aver aperto il suo regalo di Natale, Tina Cipollari ha scherzato a modo suo raccogliendo centinaia di like e emoticon sorridenti. Il rapper per le festività ha ricevuto una borsa Hermes dalla fidanzata dal valore di circa 21mila euro, l'opinionista di Uomini e Donne ha così commentato il regalo: "Sì, comprata sulla spiaggia". La battuta ironica è stata accompagnata da emoticon che sorridono e ha raccolto centinaia di like.

Il dettaglio nascosto sulla borsa per Tony Effe

Giulia De Lellis ha regalato al fidanzato Tony Effe un pezzo unico. Si tratta della borsa di lusso Hermes, di colore arancione, ma con un dettaglio che la distingue dalle altre. Per personalizzarla, la celebre influencer ha fatto aggiungere una targetta con inciso il nome Tony: la "o", però, è stata incisa a forma di un cuore. La coppia ha ormai ufficializzato la relazione mesi fa e dopo la convivenza, non nascondono più il loro amore. Giulia De Lellis era presente al Concerto a Capodanno che il rapper ha organizzato dopo essere stato escluso dal palco del Circo Massimo: davanti ai presenti i due si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra.

Il bacio sul palco tra Tony Effe e Giulia De Lellis