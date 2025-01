video suggerito

Tony Effe: “Dalla bocca sputo solo soldi” e Giulia De Lellis lo corregge, il video alle sfilate di Milano Giulia De Lellis e Tony Effe alla filata di Pdf a Milano hanno risposto al trend di TikTok “Sputo fatti” con NSS Magazine. “I cattivi ragazzi non sono poi così cattivi” ha dichiarato Giulia De Lellis prima che prendesse parola Tony Effe. “Dalla bocca sputo solo soldi”, le parole che hanno fatto sorridere la fidanzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Tony Effe e Giulia De Lellis erano seduti in prima fila alla sfilata di Pdf, progetto di Domenico Formichetti, andata in scena ieri a Milano: con abiti coordinati, hanno partecipato per la prima volta a una Fashion Week come coppia e non si sono tirati indietro dal rispondere alla richiesta di Nss Magazine di raccontare il loro "Sputa fatti". Si tratta di un trend social nel quale gli utenti "sputano fatti", ovvero rivelano la propria verità su determinati argomenti, anche se scomoda.

Il video di Tony Effe e Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week

Nel video condiviso dalla pagina Instagram Nss Magazine, Giulia De Lellis rivela il suo "Sputo fatti": "I cattivi ragazzi non sono poi così cattivi". "Sputo fatti? Dalla bocca sputo solo soldi" ha subito continuato Tony Effe prima che l'influencer e imprenditrice scoppiasse a ridere: "Non ha capito il trend", il commento.

La coppia ormai non si nasconde più: dopo le paparazzate della scorsa estate, sono usciti allo scoperto e hanno condiviso con i fan il loro amore. Solo pochi giorni fa è stato il compleanno della De Lellis e per l'occasione il fidanzato le ha fatto una dedica d'amore sui social: "Sei la mia ragione di vita", le parole a corredo di una foto scattata alla presentazione del brand Audrer a Roma.

La festa di compleanno con la famiglia al completo

Alla festa di compleanno dell'imprenditrice, la famiglia era al completo: in un post carosello su Instagram Giulia De Lellis ha mostrato le foto della serata trascorsa con amici e parenti e tra queste, ne è comparsa una in compagnia dei suoceri, i genitori di Tony Effe. "Sono arrivati i film di: me che spengo le mie 29 candeline, io che cerco un nuovo desiderio, la nostra meravigliosa cena, i ritratti della mia famiglia.…anche se i più belli li ho tenuti per me. Grazie a Steve Di Maio, perché sei unico, ogni posto che tocchi si colora di me, di casa. È opera sua!", le parole nella didascalia del post.