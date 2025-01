Giulia De Lellis festeggia il compleanno al ristorante: tra i presenti anche la mamma di Tony Effe, i video Giulia De Lellis ha festeggiato il suo compleanno a Roma, in un ristorante del centro, circondata dall’affetto della famiglia, degli amici più cari e del fidanzato Tony Effe. Sui social circolano i video e le foto della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis ha compiuto ieri 29 anni e dopo l'evento a Roma nel negozio Sephora, dove ha presentato il suo brand Audrer, ha festeggiato con la famiglia e gli amici in un ristorante della Capitale, Dal Bolognese. "Ho scelto poche persone ma molto importanti per me, tu sei una di quelle" ha scritto sul biglietto presente sulla tavola per i suoi invitati: tra le persone presenti alla cena, stando ai video pubblicati sui social, anche la mamma di Tony Effe.

Le foto e i video della festa di compleanno di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis per il suo compleanno ha scelto di cenare insieme ad alcuni amici e ai parenti in un ristorante nel centro della Capitale, Dal Bolognese, in Piazza del Popolo. Antipasti tipici della tradizione romana, tagliatelle alla bolognese e al ragù di Culatello, "le preferite di Nicolò così non rompe le palle", come ha scritto lei, secondo a base di carne e dessert: questo è stato il menù scelto dalla famosa influencer e e imprenditrice che, per finire, ha spento le candeline sulla "sua torta di compleanno preferita". A fine serata amari, sigarette e cioccolata per chiudere in dolcezza la serata.

Circolano diversi video sui social della serata, pubblicati su Instagram dai suoi invitati. Nelle immagini compare anche la mamma di Tony Effe, gli amici e i suoi parenti.

L'imprenditrice: "L'amore è la mia forza motrice"

In un'intervista a Vanity Fair rilasciata nel giorno del suo compleanno, lo stesso in cui ha presentato il suo brand di beauty nel negozio di Sephora a Roma, Giulia De Lellis ha spiegato che "l'amore è la mia forza motrice": "Se le relazioni con le persone che per me contano non sono pacifiche non riesco a fare nulla", le parole. Ad oggi ha tutto ciò che sognava di realizzare: "In questo momento della vita, a 29 anni, ho tutto quello che desidero e non vorrei altro" ha dichiarato.