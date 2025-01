video suggerito

Il regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe: quanto costa la borsa di lusso (con dedica d’amore nascosta) Tony Effe ha mostrato sui social il regalo di Natale ricevuto dalla fidanzata Giulia De Lellis: una borsa di lusso, tra le più preziose sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Tony Effe sono una delle coppie del momento e fanno davvero sul serio. Dopo settimane di indiscrezioni, hanno ufficializzato la relazione a settembre. L'influencer, a differenza di quanto fatto in precedenza, stavolta sta tenendo questa sfera della sua vita lontano dai social: vuole che il privato, per quanto possibile, resti tale. Sono infatti rarissime le foto di coppia su Instagram, dove però non mancano i riferimenti più o meno velati l'uno all'altra. L'ultimo riguarda proprio il regalo di Natale che il rapper ha ricevuto dalla fidanzata.

Quanto costa la borsa

Tony Effe sotto l'albero ha trovato una borsa di lusso. È il regalo ricevuto da Giulia De Lellis, per questo primo Natale insieme, da coppia. Lo ha mostrato il rapper stesso su Instagram, taggando la fidanzata. La scatola arancione è inconfondibile: fa capire chiaramente il contenuto. Si tratta infatti di un'iconica borsa firmata Hermés, uno dei modelli più famosi della Casa di moda. Il brand produce borse esclusive: alcune rarissime, altre ormai introvabili, altre ancora che valgono centinaia di migliaia di euro. Un modello simile a questo, su alcuni rivenditori viene proposta a un prezzo di circa 21 mila euro.

Il dettaglio nascosto

Per personalizzare la borsa, Giulia De Lellis ha fatto aggiungere un dettaglio, che rende l'accessorio ancora più unico. Spicca, infatti, una targhetta col nome "Tony" inciso; la seconda lettera è stata accuratamente trasformata in un cuoricino, come romantica dedica d'amore.

Leggi anche Georgina Rodriguez conserva le borse di lusso in una teca: le sue Birkin valgono oltre 400mila euro

Perché tutti vogliono una borsa di Hermés

Quella mostrata dal rapper è una Birkin, borsa che prende il nome proprio da Jane Birkin, a cui la it bag fu dedicata. Dagli anni Ottanta, la fama di questo accessorio è cresciuta a dismisura, diventando un vero e proprio oggetto del desiderio, spesso inarrivabile. Acquistarne una, infatti, non è affatto facile: basti pensare che la Maison è stata anche denunciata per pratica commerciale scorretta, proprio per la lunga trafila a cuoi costringe i potenziali acquirenti, interessati a possedere una Birkin. Averne una, infatti, la dichiarazione di uno status.