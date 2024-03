La nuova borsa di lusso di Kim Kardashian è un raro modello da quasi 100mila euro Kim Kardashian ha assistito a una partita di basket a Los Angeles con il figlio e per l’occasione non ha rinunciato a un tocco iper griffato: ecco quanto vale la sua nuova borsa di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian si è lasciata alle spalle la carriera da star dei reality, è ormai diventata un’imprenditrice di successo che col suo brand Skims riesce a fatturare milioni di dollari ogni anno. Non sorprende, dunque, che si conceda qualsiasi tipo di lusso, dalle maxi feste casalinghe organizzate nella sua enorme villa americana agli abiti e agli accessori iper griffati. La sua cabina armadio è un vero e proprio sogno per i fashion addicted, basti pensare al fatto che ha un’intera ala dedicata solo alle borse, le più preziose? Le Birkin bag di Hermès. Ne ha sfoggiata una delle più costose proprio nelle ultime ore: ecco qual è e quanto vale.

Kim Kardashian tra tacchi e pelle alla partita di basket

Nelle ultime ore Kim Kardashian ha assistito insieme al figlio Saint al match tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors e anche per un evento tanto sportivo non ha rinunciato al glamour. Se da un lato il bimbo ha sfoggiato la divisa della sua squadra del cuore, lei ha preferito rimanere fedele allo stile fashion che da sempre la contraddistingue. Ha abbinato un paio di pantaloni di pelle, modello palazzo, a una semplice t-shirt bianco con le maniche corte e lo scollo a V, completando il tutto con un paio di stivaletti col tacco a spillo. Non è mancato il tocco iper griffato: una Birkin bag di Hermès dal valore di 100.000 dollari, ovvero oltre 92.000 euro.

Kim Kardashian con la Birkin bag alla partita di basket

La nuova Birkin di Kim Kardashian

La borsa Birkin firmata Hermès indossata da Kim Kardashian alla partita di basket non è uno dei soliti modelli vintage che vanno a ruba sui siti di moda di lusso, è una rara versione in pelle di coccodrillo sui toni del cioccolato. Al di là del prezzo da capogiro, a far discutere è stato il fatto che l’ha lasciata sul pavimento, incurante del fatto che potesse rovinarsi con tutta la sporcizia presente. La polemica è arrivata a poche settimane da un altro “evento” che ha scatenato l’indignazione dei fan, ovvero la vendita a 70.000 dollari di un’altra Birkin rara ma estremamente rovinata (e senza certificato di garanzia). Insomma, Kim sembra non dare particolare valore alle sue borse di lusso: del resto, ne ha così tante che potrebbe cambiarne praticamente una al giorno.

Birkin bag di Hermès