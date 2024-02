Kim Kardashian, è polemica per la borsa di lusso usata messa in vendita a quasi 70mila euro Kim Kardashian è finita ancora una volta al centro delle polemiche, il motivo? Ha messo in vendita una delle sue borse di lusso a un prezzo da capogiro, peccato solo che non sia “in buone condizioni” come indicato nella descrizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Kim Kardashian veniva definita una semplice star dei social, oggi è una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Calca i red carpet internazionali, lancia tendenze, conquista copertine fashion e, come se non bastasse, ha anche trovato il tempo di fondare un brand tutto suo di lingerie chiamato Skims. È proprio con quest'ultimo che riesce a fatturare cifre da capogiro ogni anno e non sorprende che possa concedersi ogni tipo di lusso. Di recente, però, ha creato non poco scalpore tra i fan per aver venduto una delle sue borse di lusso a un prezzo elevatissimo: ne aveva davvero bisogno?

La Birkin bag messa in vendita da Kim Kardashian

Kim Kardashian ha sempre amato le borse di lusso e, così come molte sue colleghe dello spettacolo, si serve spesso dei social per mostrare la sua collezione da sogno. Nella cabina armadio possiede modelli di ogni tipo, dalle it-bag di Dior ai modelli iconici di Balenciaga, fino ad arrivare alle preziosissime Birkin di Hermès. È proprio una di queste ultime che è finita al centro del mirino degli haters, per la precisione si tratta della Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30, quella in pelle di coccodrillo sui toni del bianco e dell'argento (la stessa che possiedono anche Chiara Ferragni e Jennifer Lopez). Il suo prezzo? Circa 150.000 euro ed è una delle borse più costose al mondo.

Kim Kardashian posa sullo sfondo delle Birkin bag

Le critiche degli utenti del web

Il motivo per cui la borsa ha scatenato le polemiche? Kim Kardashian l'ha rivenduta usata sul sito Kardashian Kloset a 70.000 dollari (ovvero oltre 65.000 euro). Nella descrizione dell'annuncio ha scritto l'accessorio è in buone condizioni, fatta eccezione per i manici scoloriti, delle imperfezioni sugli angoli inferiori e dei piccoli graffi sulle parti metalliche. Non fornisce, però, il certificato CITIES, ovvero il documento necessario per viaggiare in giro per il mondo con un accessorio in pelle esotica. In molti non hanno esitato a scagliarsi contro la star, definendola "imbarazzante" e così tanto "alla disperata ricerca di soldi" da non farsi problemi a proporre una borsa rarissima ma completamente rovinata, dunque quasi inutilizzabile. Kim troverà qualcuno disposto a spendere tanto pur di stringere l'iconica borsa tra le mani?

Hermès Birkin 30 bag