Jennifer Lopez in vista del matrimonio veste di bianco: nel look casual c’è un dettaglio di lusso Sarà l’avvicinarsi del matrimonio, ma Jennifer Lopez sembra prediligere il bianco nei suoi look. L’ultimo, total white dalla testa ai piedi, è casual e sportivo, ma con accessorio di lusso.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez è famosissima per i look glamour e spettacolari che indossa nei suoi show, sui red carpet, agli eventi di gala e nei videoclip. Sin dall’inizio ha dato un’impronta molto personale ai suoi outfit, alcuni entrati letteralmente nella storia del costume e della moda. Basti pensare all’iconico Jungle dress indossato nel 2000 in occasione dei Grammy Awards. Il pubblico rimase talmente folgorato da quella visione e da quella creazione così incantevole, da sommergere Google di ricerche, per sapere di più sullo stilista e la Maison che lo avevano creato. Fu in quell'occasione che il colosso di Mountain View diede il via alla creazione di uno strumento di ricerca nuovo e più specifico per le foto: Google Immagini. Ma nella vita di tuti i giorni la popstar non è affatto da meno in quanto a stile: sa sempre come dettare nuove tendenze, imponendosi come icona trendy anche nella quotidianità.

Jennifer Lopez, stilosa anche in tuta

Il ritorno di fiamma con Ben Affleck ha dato una nuova luce a Jennifer Lopez, che forse in quell'amore non aveva mai smesso di credere. I due sono innamoratissimi e dopo la notizia del fidanzamento ufficiale (il secondo, 20 anni dopo) cominciano anche a trapelare i primi dettagli sul matrimonio. L'attore e la cantante hanno stipulato un contratto prematrimoniale con delle clausole anche alquanto singolari: si va dal sesso almeno 4 volte a settimana al risarcimento milionario in caso di tradimento. La curiosità maggiore dei fan è sull'abito che indosserà la loro beniamina nel grande giorno: per lei sarà il quarto sì, dopo quello pronunciato nelle nozze con Marc Anthony, Criss Judd e Ojani Noa.

I look bianchi di Jennifer Lopez

Alla prima del film Marry Me, che l'ha vista nel ruolo di attrice protagonista, J-Lo ha sfoggiato un candido look di pizzo che ha fatto sognare i fan. In quell'occasione in tanti si sono infatti chiesti se l'outfit bianco fosse un indizio dell'imminente matrimonio con Ben Affleck. In effetti, così è stato, visto che due mesi dopo c'è stata la proposta. La coppia ha sfilato insieme sul red carpet e lei sembrava proprio una sposa. I look bianchi sembrano essere i suoi preferiti, al momento. Le nuove foto condivise su Instagram la vedono infatti con un outfit casual e sportivo total white dalla testa ai piedi. Se nelle occasioni di gala predilige strass, cristalli, pizzo, scollature maxi nella vita di tutti i giorni riesce a essere alla moda e impeccabile anche in tuta: proprio come in questo caso.

Leggi anche Jennifer Lopez alla prima di Marry Me in pizzo bianco: al fianco di Ben Affleck sembra una sposa

Le nuove foto arrivano direttamente da Los Angeles. La cantante indossa un pullover a collo alto con maniche lunghe Wolford, un gilet imbottito del brand italiano Brunello Cucinelli, un paio di pantaloni bianchi cargo, anfibi avorio (anche questi della Maison italiana) e una sciarpa. Il tocco di stile dell'outfit è la Birkin bianca in coccodrillo di Hermès, un accessorio di lusso iconico della Maison, dal valore da capogiro. Questa borsa è la più amata dalle celebrities, ma anche la più cara e preziosa. Alcuni modelli costano 30mila euro, ma il prezzo sale nel caso di borse vintage, da collezione, introvabili o decorate con pietre preziose. Di recente ne è stata venduta all'asta una con diamanti, al prezzo di oltre 300 mila dollari. J-Lo riesce a essere trendy senza troppa fatica e soprattuto in comodità.