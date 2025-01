Tony Effe al concerto di Capodanno: “Le critiche fanno male ma ho le spalle larghe”, poi il bacio con De Lellis

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dal palco del suo concerto di Capodanno, Tony Effe torna a parlare della polemica che lo ha investito dal momento in cui il comune di Roma aveva deciso di annullare la partecipazione del rapper al concerto di Capodanno tenuto nella Capitale a causa dei testi delle sue canzoni, ritenuti misogini e violenti. Il rapper ha quindi organizzato la sua “controprogrammazione”, esibendosi sul palco del Paazzetto dello Sport, un evento che ha fatto registrare il tutto esaurito. E una volta di fronte ai suoi fan, Effe ha replicato alla polemica in cui è rimasto coinvolto e che, ammette per la prima volta, lo ha addolorato perché avvertita come una censura:

Volevo ringraziarvi. È stato un anno super intenso. Ultimamente sono stato non troppo bene per tutte queste critiche ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato un Capodanno organizzato all’ultimo quindi ringrazio ognuno di voi. Vi voglio bene.

“È arrivato il sindaco”, Tony Effe apre il concerto indossando la fascia tricolore

La provocazione nei confronti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivata già in apertura quando Tony, dopo avere proiettato di fronte alla folla presente gli articoli di giornale e i servizi tv che avevano raccontato la sua esclusione dal concerto di Roma, si è presentato sul palco indossando una fascia tritolore. “È arrivato il sindaco”, ha quindi dichiarato strappando il primissimo applauso agli ospiti.

Il bacio sul palco con Giulia De Lellis

A sostenere Tony Effe durante la performance al Palazzetto dello Sport nel corso della serata di Capodanno c’era la fidanzata Giulia De Lellis, che occupava uno spazio riservato proprio sotto il palco. Tra una canzone e l’altra, Tony si è chinato a baciare Giulia. Un gesto che ha ufficializzato per la prima volta in concerto la storia d’amore tra il rapper e la celebre influencer romana.