Selena Gomez sposerà Benny Blanco: l'annuncio del fidanzamento ufficiale e la foto dell'anello di diamanti Selena Gomez ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Benny Blanco. L'amore con la sua dolce metà, che già la chiama "mia moglie", è sbocciato a giugno 2023.La notizia delle nozze imminenti è stata accolta con affetto, accompagnata dagli auguri di celebrità come Jennifer Aniston, Nina Dobrev e Taylor Swift.

Il carosello di foto con cui Selena Gomez ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Benny Blanco si apre con un'immagine di un anello di diamanti. I due, che si frequentano da giugno 2023, non hanno ancora svelato la data delle nozze, ma tra i commenti c'è già chi non riesce a trattenere l'entusiasmo. "Congratulazioni, sono così contenta per voi" scrive la star di The Vampire Diares Nina Dobrev, agli auguri si accodano anche Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Selena Gomez e Benny Blanco ufficializzano il fidanzamento, lui la chiama "Mia moglie"

"Aspetta, mia moglie" commenta Benny Blanco al post condiviso su Instagram dalla sua dolce metà Selena Gomez. A corredo degli scatti pubblicati dall'attrice, in cui appare sorridente e stretta al suo fidanzato, la didascalia: "L'eternità inizia ora". La notizia del fidanzamento ufficiale e delle nozze all'orizzonte è stata accolta con calore sia dai fan della coppia, sia dai colleghi del mondo dello spettacolo. "Sì, sarò la ragazza dei fiori" scrive Taylor Swift riferendosi al ruolo che vorrebbe il giorno del matrimonio, ma a lasciare un messaggio di auguri anche Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Nina Dobrev.

La storia d'amore tra Selena Gomez e Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco hanno iniziato a frequentarsi a giugno 2023, rendendo pubblica la loro relazione a dicembre. Da quel momento, sui social sono apparse una serie di dediche d'amore e nelle varie interviste che hanno rilasciato non hanno mai nascosto il forte sentimento che provano l'uno per l'altra. In occasione del suo 32esimo compleanno, Selena Gomez aveva pubblicato uno scatto in cui definiva Blanco l'amore della sua vita. In un altro post, poi, scriveva: "Grazie per condividere la tua vita con me, oggi e ogni giorno".