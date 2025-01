video suggerito

L’anello di fidanzamento di Zendaya: un diamante da cinque carati che vale oltre 200mila euro Dopo il Golden Globes 2025 sui social sono circolati moltissimi rumors intorno all’anello di diamanti sfoggiato da Zendaya. Secondo il sito statunitense TMZ, Tom Holland avrebbe fatto la proposta all’attrice, che ha sfoggiato quindi l’anello di fidanzamento da sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zendaya

Zendaya è stata una delle protagoniste più chiacchierate dei Golden Globes 2025. Con l'abito in pieno stile Old Hollywood l'attrice di Challengers ha stupito colleghi e addetti ai lavori. A far impazzire fotografi e giornalisti che commentavano l'evento, però, è stato l'anello di diamanti che l'attrice sfoggiava all'anulare sinistra: un gioiello talmente splendido che non è passata inosservata. Le ipotesi di una proposta di matrimonio da parte di Tom Holland, suo storico fidanzato, non sono state commentate dai diretti interessati, ma una fonte vicina alla coppia, insieme da più di quattro anno, ha confermato a TMZ che i due sarebbe ufficialmente fidanzati. Il diamante è un vero è proprio capolavoro di alta gioielleria.

Com'è fatto il diamante di anello fidanzamento

Secondo quanto riportato TMZ, Tom Holland avrebbe chiesto di sposarlo a Zendaya con un diamante davvero incredibile. L'anello è stato l'unico gioiello che l'attrice ha continuato a sfoggiare anche dopo il cambio abito durante la serata. Stando a quanto riportano diverse testate, si tratta di un diamante da cinque carati con taglio a cuscino, il cui valore è stimato tra i 200 e i 300mila dollari, ovvero tra i 190mila euro e 290mila euro. Il taglio a cuscino, che dà all'anello un tocco vintage, è firmato da Jessica McCormack, gioielliere londinese che aveva realizzato anche l'anello di fidanzamento di Zoe Kravitz.

L'anello di fidanzamento di Zendaya

Il prezzo non è indicato ufficialmente sul sito, dove l'anello viene descritto come "un anello a bottone con un diamante a cuscino est-ovest di 5,02 carati, incastonato in stile georgiano in oro bianco e giallo".

Il diamante con taglio a cuscino