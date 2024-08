L’anello di fidanzamento di Stella Banderas: annuncia il futuro matrimonio in bianco come una sposa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Stella Banderas, la figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas, ha appena annunciato che presto convolerà a nozze. Si è infatti servita dei social per mostrare l'anello di fidanzamento ricevuto dal compagno Alex Gruszynski, accompagnando il post a una romantica dedica in cui ha celebrato l'immenso amore che prova per lui. Sebbene non abbia ancora pianificato nulla sul futuro matrimonio, sembra essere già entrata in pieno "mood bridal": ecco tutti i dettagli del gioiello che sfoggia all'anulare sinistro e del look in stile sposina scelto per annunciare ufficialmente il fidanzamento.

Com'è fatto l'anello di fidanzamento di Stella Banderas

Stella Banderas e Alex Gruszynski si conoscono fin da piccolissimi, hanno frequentato la stessa scuola materna, la Wagon Wheel School di Los Angeles, e da allora non hanno mai smesso di camminare l'uno accanto all'atra. Hanno cominciato ad avere una relazione ai tempi del liceo e ancora oggi sono legatissimi. Solo qualche giorno fa, però, è arrivata l'attesa proposta di matrimonio: Alex ha approfittato di una paradisiaca vacanza in Grecia per regalare l'anello di fidanzamento a Stella e quest'ultima non ha esitato a immortalare il gioiello in primissimo piano al motto di "Potrò stare con la mia persona preferita sulla Terra per sempre!". Si tratta di una fedina in oro bianco con la fascia tempestata di diamanti e sulla punta un grosso diamante dal taglio rettangolare incastonato. Al momento non si sa chi abbia firmato il gioiello ma è evidente che si tratti di un pezzo molto prezioso.

L'anello di fidanzamento di Stella Banderas

Melanie Griffith, entusiasta della notizia del futuro matrimonio della figlia, non ha potuto fare a meno di raccontare tutto sui social. Le sue parole sono state: "Le ha fatto la proposta in ginocchio, lei ha detto sì. Stella e Alex sono promessi sposi. La loro storia d’amore è iniziata all’asilo! Amore vero, amore profondo! Congratulazioni ai miei cari Alex e Stella".

Il look in stile bridal di Stella Banderas

L'attrice ha inoltre condiviso delle immagini della secondogenita con l'anello in vista, rivelando il suo primo look in stile bridal. Per lo shooting "da fidanzamento" Stella ha scelto un abito total white in stile sposa, un modello a tubino senza maniche e con un profondo scollo a V. Si starà già preparando alla scelta del vestito per il matrimonio?