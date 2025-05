Il matrimonio di Claudia Ruffo di Un Posto al Sole: sposa Rocco Pierri con due abiti scintillanti

video suggerito

Claudia Ruffo, alias Angela Poggi di Un Posto al Sole, ha sposato il fidanzato storico Rocco Pierri nel weekend. La cerimonia è andata in scena a Capri e ha visto l'attrice brillare con due diversi abiti da sposa: ecco chi li ha firmati.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'estate che si avvicina è partita ufficialmente anche la stagione dei matrimoni e sono moltissime le coppie che proprio in queste settimane si apprestano a pronunciare il fatidico sì. Ad averlo fatto lo scorso weekend è stato un volto particolarmente noto al pubblico della tv: Claudio Ruffo, alias Angela Poggi di Un Posto al Sole, che ha sposato il fidanzato storico Rocco Pierri, realizzando così in realtà il suo sogno d'amore. I due sono diventati marito e moglie dopo una cerimonia civile tenutasi a Capri e sui social hanno documentato i momenti più belli della loro giornata speciale. Cosa ha indossato l'attrice per le attese nozze?

Dove si è sposata Claudia Ruffo

Claudia Ruffo, meglio nota come Angela Poggi di Un Posto al Sole, ha sposato Rocco Pierri lo scorso weekend. La location scelta per il gran giorno è Capri, per la precisione prima il Municipio (dove è stato celebrato il rito civile) e poi i Bagni di Tiberio, uno dei ristoranti più rinomati dell'isola che dispone anche di una spiaggia privata.

Il matrimonio di Claudia Ruffo

Qui i due neo-coniugi sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione e hanno proseguito i festeggiamenti fino a notte fonde. Ghirlande di fiori, tavoli total white e brindisi vista mare: la cornice che ha fatto da sfondo al fatidico sì sembrava essere uscita da una fiaba. Tra gli invitati famosi non potevano mancare alcuni dei colleghi dell'attrice, da Ilenia Lazzarin, alias Viola, a Patrizio Rispo, alias Raffaele.

Claudia e Rocco ai Bagni di Tiberio

I due abiti da sposa di Claudia Ruffo di Un Posto al Sole

Per il gran giorno Claudia Ruffo non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Si è affidata a un atelier del napoletano, Bencivenga Alta Sartoria, facendosi realizzare due diversi abiti su misura, entrambi scintillanti e sui toni del panna.

Claudia Ruffo in Bencivenga Alta Sartoria

Per il rito civile ha scelto una lunga sirena tempestata di paillettes, un modello fasciante e smanicato con profondo scollo a V e drappeggi trasparenti lungo tutta la silhouette. Niente velo, ha preferito un mantello di seta in tinta che ha portato sul capo all'arrivo sull'altare. Come da tradizione, per il taglio della torta si è cambiata e ha sfoggiato un mini dress sbarazzino ma sempre ricoperto di perline e cristalli. Lo sposo, invece, ha osato con uno smoking total white con giacca doppiopetto e papillon a contrasto. I due insieme non sono forse adorabili?

Il secondo abito da sposa