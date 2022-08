Catherine Deneuve arriva a Venezia per il Leone d’Oro alla carriera: il look celebra l’Ucraina L’attrice francese Catherine Deneuve è arrivata a Venezia, dove riceverà il Leone d’Oro alla carriera: a 78 è ancora la diva del Festival e sul red carpet manda un silenzioso omaggio all’Ucraina.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La più attesa, in questa prima serata di Festiva di Venezia, era lei: Catherine Deneuve. L'attrice francese di Belle de Jour e La mia droga si chiama Julie, 78 anni, è arrivata alla Mostra del cinema dove riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Ma gli omaggi non finiscono qui: Saint Laurent, la Maison che l'ha vestita per oltre mezzo secolo, le dedica una retrospettiva a Palazzo Grassi. Al photocall è la più fotografata e non perde l'occasione di mandare un messaggio a sostegno dell'Ucraina con il suo look.

L'omaggio all'Ucraina di Catherine Deneuve

I capelli biondi vaporosi, i gioielli dorati e una maxi camicia color pervinca: l'arrivo di Catherine Deneuve a Venezia è nel segno della semplicità. Del resto l'attrice qui è di casa: è stata al Festival sia in veste di attrice che di presidente di giuria e quest'anno torna per ricevere il più sentito omaggio alla sua lunga carriera. Al photocall l'attrice ha indossato un paio di scarpe con il tacco basso e la fibbia quadrata di Roger Vivier e ha completato l'outfit con una borsa colorata dello stesso brand. Ma il dettaglio più significativo è la bandiera dell'Ucraina che campeggiava sulla camicia, un omaggio al paese che dallo scorso febbraio combatte e resiste.

Catherine Deneuve indossa scarpe Roger Vivier

Catherine Deneuve, la musa di Yves Saint Laurent

Oltre che una grande attrice, Catherine Deneuve è stata (ed è) un'icona di stile. La sua interpretazione in Bella di giorno ha fissato l'archetipo della borghesia con i suoi segreti e i suoi inconfessabili desideri: cappottini doppiopetto di giorno, lingerie audace di notte. Nel film indossa un iconico trench in vinile di Yves Saint Laurent, uno dei simboli del sodalizio creativo tra l'attrice e lo stilista. Più che una collaborazione, una storia d'amore: monsieur Yves l'ha vestita per decenni, da quando l'attrice aveva solo 22 anni sul set e fuori.

Catherine Deneuve in Yves Saint Laurent

Quando Deneuve incontrò la regina Elisabetta fu lui a disegnarle un abito da sera bianco con preziosi ricami rossi. Al funerale dello stilista, nel 2008, l'attrice era lì, in prima fila, lo sguardo triste velato dai suoi inseparabili occhiali scuri. Ma anche dopo Deneuve ha conservato un posto in prima fila nelle sfilate Saint Laurent firmate da Anthony Vaccarello.

Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent

La casa di moda oggi vuole celebrare il rapporto speciale con una retrospettiva dei suoi film più celebri, proiettati a Palazzo Grassi: ancora una volta, cinema e moda si uniscono per farci sognare.