Hillary Clinton a sorpresa a Venezia: sfila sul red carpet in caftano e ciabattine Sul red carpet inaugurale di Venezia è apparsa, a sorpresa, Hillary Clinton in celeste: l’ex first lady sarà la protagonista della serata di giovedì.

A cura di Beatrice Manca

Nessuno se l'aspettava, ma le misure di sicurezza extra messe in atto in laguna non lasciavano spazio a dubbi: al Festival del cinema di Venezia è arrivata anche Hillary Clinton e ha sfilato a sorpresa sul red carpet inaugurale. In una prima serata dominata dai look total black, l'ex first lady ha scelto un look celeste molto "vacanziero": un caftano!

Perché Hillary Clinton è al Festival di Venezia

La Biennale di Venezia è un evento di richiamo internazionale: sul red carpet non sfilano solo attrici, attori e registi, come si potrebbe pensare, ma personalità del mondo dello sport, influencer e modelle (queste ultime per una questione di marketing). Hillary Clinton sembra un'eccezione, ma in realtà è stata invitata al Festival di Venezia dalla stilista della stilista Diane von Furstenberg: sarà l'ospite d'eccezione dei Dfv Awards, l’evento organizzato per celebrare le donne e l'emancipazione femminile.

Hillary Clinton al Festival di Venezia

L'abito tunica di Hillary Clinton a Venezia

Hillary Clinton è apparsa a sorpresa sul red carpet di White Noise, il film che ha aperto ufficialmente il concorso. La sua scelta è stata nettamente controcorrente rispetto al resto dei look visti sul tappeto rosso: ha scelto di indossare un vaporoso caftano celeste chiaro a micropois, con maniche a pipistrello e bottoni ricamati. Il caftano è tornato protagonista delle tendenze estive, sì, ma forse è più adatto a una passeggiata sul lungomare che sul tappeto rosso. Per completare il look "da lido" (dove lido è inteso nel senso di balneare) ha scelto delle scarpe flat all'orientale, babbucce con la punta all'insù. Hillary Clinton sarà di nuovo sul red carpet giovedì sera, quando sarà premiata ai Dfv Awards: cosa sceglierà di indossare?