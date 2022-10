Belén Rodriguez e Santiago insieme dal parrucchiere: il figlio della showgirl taglia i capelli Momento di coccole per Belén Rodriguez e Santiago: madre e figlio sono andati insieme dal parrucchiere.

A cura di Giusy Dente

All'indomani della messa in onda di una nuova puntata de Le Iene, Belén Rodriguez (tornata alla conduzione del programma) si è presa una giornata di relax. La showgirl argentina ha portato fan e follower con sé, testimoniando sui social la sua giornata: dopo un trattamento estetico si è concessa anche un salto dal parrucchiere di fiducia. Non è andata da sola: ha portato con sé il figlio Santiago.

Belén Rodriguez e Santiago, coccole dal parrucchiere

Per Belén Rodriguez e Santiago andare insieme dal parrucchiere è quasi un rituale. Amano farsi coccolare dalle mani esperte degli hair stylist e la showgirl, quando si tratta di capelli, non ha dubbi: si affida sempre al salone Aldo Coppola. Proprio col figlio c'è stata a inizio anno, quando ha cambiato look aggiungendo alla chioma delle calde sfumature color caramello. La 38enne non è solita stravolgere la sua immagine: è affezionata ai capelli lunghi, che alterna a lisci e mossi, con o senza frangia, ma senza drastici cambiamenti. Santiago invece sembra più propenso a giocare e cambiare.

Santiago cambia look

Durante le festività natalizie dello scorso anno, Santiago ha per la prima volta cambiato colore di capelli. Il figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha aggiunto un tocco di biondo al caschetto castano con fila centrale, colorando poi la ciocca di rosa. "Un figlio alternativo! Non contento ci ha dato dentro" aveva commentato la showgirl.

Quest'ultima si è anche cimentata come parrucchiera per lui, armata di forbici e spazzola. Questa primavera lo ha trasformato con un look all'insegna del riccio. Ha realizzato per lui una chioma voluminosa con morbidi boccoli, che sulla testa del bambino non si era mai vista. L'ultima acconciatura di Santiago, realizzata questa estate a domicilio da Enzo Genny Testa, era un taglio scalato lateralmente con ciuffo.

Nelle nuove foto condivise da Belén Rodriguez si vede il bambino prima durante la fase dello shampo e poi durante il taglio: sembra proprio che abbia dato una spuntatina alla chioma. Coccole anche per Belén, che con un selfie si è mostrata con la schiuma tra i capelli, nelle sapienti mani della hair stylist Simona Ghezzi.