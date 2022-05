Santiago cambia look e sfoggia i capelli ricci: a fargli da parrucchiera è mamma Belén Rodriguez Santiago De Martino, il primo figlio di Belén Rodriguez, ha cambiato drasticamente look. Dopo il ciuffo rosa, questa volta ha provato i ricci voluminosi e definiti. A fargli da parrucchiera è stata la mamma, che non ci ha pensato su due volte a usare l’arricciacapelli sulla sua chioma.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo abituati a vedere Belén Rodriguez sui palcoscenici più ambiti del nostro paese e, tra look glamour e dettagli iper sensuali, riesce sempre a dimostrare di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Sui social, però, ama mostrare i lati più intimi della sua quotidianità, primi tra tutti i dolci momenti passati tra le mura di casa con i figli Santiago e Luna Marì. È proprio il primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino a essere diventato protagonista di alcune adorabili Stories. Il bimbo ha cambiato look in modo drastico e a improvvisarsi parrucchiera è stata proprio la mamma, che non ha esitato a mostrare il risultato finale su Instagram.

Belén arriccia i capelli di Santiago

Al motto di "Per ogni riccio…", Belén si è lasciata immortalare mentre si è trasformata nella parrucchiera di Santiago. Sarà perché il bimbo voleva cambiare look o perché semplicemente mamma e figlio intendevano passare una spensierata serata insieme, ma la cosa certa è che il bimbo si è fatto curare l'acconciatura dall'argentina. Ha detto addio ai capelli lisci e grazie a un ferro arricciacapelli ha sfoggiato una chioma curly. La parte più riccia non poteva che essere il ciuffo, caratterizzato da mini boccolo che gli cadono sui lati del viso. Santiago starà pensando di cambiare look definitivamente? L'unica cosa certa è che in questa versione è adorabile.

Il nuovo look di Santiago

Tutti gli hair look di Santiago

Santiago sta crescendo e, oltre a somigliare sempre di più a papà Stefano, comincia anche ad avere voglia di sperimentare. Fin da piccolo ha sempre portato i capelli a caschetto super lisci, dunque naturali, ma negli ultimi tempi ha messo in atto dei piccoli "colpi di testa". Prima di provare i ricci aveva già cambiato hair look in modo drastico: la mamma Belén lo aveva portato dal parrucchiere per realizzare il suo più grande desiderio, avere il ciuffo biondo. Non contento del risultato, è tornato nel salone di bellezza e ha schiarito ancora di più la ciocca, puntando su un adorabile rosa. Insomma, a quanto pare Santiago non ha alcuna paura di osare: da grande vorrà seguire le orme dei genitori?

Leggi anche Belén Rodriguez ha una nuova collana d’oro ed è un dolce omaggio ai figli Santiago e Luna