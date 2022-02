Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 25 febbraio: come vedere le sfilate di Gucci e Versace Terzo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: tra i nomi di punta di oggi, venerdì 25 febbraio, ci sono Etro, Missoni, Gucci e Versace.

A cura di Beatrice Manca

Gucci Love Parade P/E 2022

Siamo arrivati al terzo giorno di Milano Fashion Week: dopo la sfilata in lingerie di Fendi e lo show di Prada si prosegue venerdì 25 febbraio con Tod's, Missoni ed Etro. Tra gli eventi più attesi della giornata c'è il grande ritorno di Gucci, sotto la guida di Alessandro Michele, dopo due anni di assenza dal calendario della Settimana della Moda. Nel pomeriggio si prosegue con Act N°1 ed Elisabetta Franchi, alle 17:00, per poi terminare la giornata con gli show di Versace – che si annuncia una parata di stelle – Palm Angels e Philipp Plein.

Le sfilate di venerdì 25 febbraio e gli eventi di oggi

09:30 Tod's – via Palestro 14

10:30 Missoni – piazza Carlo Stuparich 1

11:30 Sportmax – via Senato 10

13:00 Etro – via Conservatorio 12

14:00 Onitsuka Tiger

15:00 Gucci – via Mecenate 7

16:00 ACT N°1

17:00 Elisabetta Franchi – via Turati 34

18:00 Vitelli

19:00 Versace

20:00 Palm Angels – via Da Udine 45

21:00 Philipp Plein – via Manin 21

Gucci P/E 2022

Dove vedere le sfilate di Gucci e Versace alla Milano Fashion Week

La Settimana della Moda di Milano è tornata ai fasti pre-Covid: sfilate dal vivo gremite di pubblico, party esclusivi e star arrivate in Italia da tutto il mondo. Solo poche persone però possono assistere alle sfilate, rigorosamente su invito: i posti a sedere sono limitati a stampa di settore, buyers e ospiti dei brand. Tuttavia anche i semplici appassionati possono vedere la sfilata: alle ore 15:00 Gucci trasmetterà lo show "Exquisite Gucci" integralmente sui suoi canali social e sul sito web del brand.

Emily Ratajkowski sulla passerella di Versace P/E 2022

Anche Versace trasmetterà lo show in diretta alle ore 19:00: sul sito web è disponibile lo streaming della sfilata, che sarà anche disponibile in diretta Instagram. Per rivedere tutti i look delle sfilate il sito di Camera Moda, l'ente che organizza le Fashion Week, mette a disposizione una piattaforma apposita. Non resta che mettersi comodi e immaginare di essere in prima fila!