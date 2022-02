Kendall Jenner sfila a Milano con i capelli arancioni: in passerella debutta col nuovo look Kendall Jenner è a Milano per la Fashion Week e nelle ultime ore ha sfilato per Prada, sulla cui passerella ha sorpreso tutti con un nuovo look. La top ha detto addio ai capelli mori naturali per provare un’originale tintura arancione.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week, a partire da ieri sono state molte le Maison che hanno lanciato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23, tornando agli show totalmente in presenza dopo due anni di pausa a causa alla pandemia. Oggi è stato il turno di Prada, che in passerella ha portato piume, trasparenze, borse iconiche e sopratutto la classica canotta bianca a costine. Tra le modelle che hanno calcato il catwalk c'erano diversi volti noti, dalla "veterana" Kaia Gerber alla nuova promessa della moda Hunter Schafer (la Jules di Euphoria), anche se ad attirare le attenzioni è stata Kendall Jenner con il suo nuovo look.

Kendall Jenner dal parrucchiere prima della sfilata

Kendall Jenner è stata tra le grandi protagoniste dello show Prada ma ha tenuto nascosto il suo drastico cambio look fino a quando non è apparsa in passerella. Solo una volta terminata la sfilata ha poi condiviso sui social tutte le varie fasi della "trasformazione", dall'intervento del parrucchiere al risultato finale. La modella ha detto addio ai suoi capelli naturali e mori, ora sfoggia una inedita chioma sui toni dell'arancio, per la precisione una nuance tra il rame e il pesca. Ha inoltre evitato le pieghe sciolte, preferendo un raccolto dall'animo bon-ton in pieno stile Prada, ovvero tirato e "incrociato" sulla nuca.

Kendall Jenner dal parrucchiere prima della sfilata Prada

Il look da passerella di Kendall Jenner

Cosa ha indossato Kendall in passerella? Alcuni dei capi simbolo della collezione A/I 2022-23 di Prada, dalla gonna longuette dalle trasparenze audaci al maxi bomber con le piume, fino ad arrivare alle Mary Jane, le scarpe must-have del momento. Ancora una volta, dunque, la modella ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile e, che si presenti in passerella con i capelli scuri o che osi con una tintura rossa, è sempre splendida. Chi tra il pubblico che ha avuto la possibilità di ammirarla in questa versione inedita? La sorella Kim Kardashian, che nelle ultime ore è sbarcata in Italia proprio per partecipare alla Fashion Week.