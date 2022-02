Biondo pesca, la sfumatura da provare per i capelli chiari della primavera Il biondo pesca è la nuance da sfoggiare questa primavera per capelli brillanti e luminosi: un mix di rame, arancione e un tocco di rosa che rendono vivace il tuo biondo.

Se il biondo fragola unisce ai riflessi dorati un tocco di rosa, il biondo pesca della primavera 2022 arricchisce le chiome bionde con sfumature arancioni e tocchi leggermente ramati che ricordano appunto il colore delle pesche. Un colore fresco, vivace e brillante che dona soprattutto alle carnagioni calde e ambrate e che si può realizzare sia su base bionda che su base scura. Nella gallery abbiamo selezionato alcuni tra i look più belli con il peach blonde, il biondo più trendy della primavera 2022.

Peach blonde, il biondo di tendenza per la primavera

Oltre all'amatissimo biondo fragola, un'altra nuance di tendenza per la primavera 2022 ideale per chi ha i capelli chiari e non solo è il peach blonde, un biondo arricchito da sfumature aranciate e ramate che dona luce al viso ed esalta sia le carnagioni più chiare ma anche quelle più scure e ambrate, valorizzando in particolar modo chi ha un sottotono caldo e una pelle dorata. Un colore che non è di certo una novità: così come la colorazione strawberry blonde anche il biondo pesca ritorna di tendenza dopo qualche anno dal suo primo boom; era il 2017 infatti quando il biondo pesca è stato lanciato da Alex Brownsell, fondatore del salone Bleach London. Il biondo pesca è arricchito da un mix di sfumature che vanno dal rosa pesca all'arancione pastello fino al rame, regalando alla chioma un colore luminoso e sfaccettato che si abbina sia ai tagli corti e sbarazzini che a quelli più lunghi. Se porti la maxi frangia è perfetto per esaltare gli occhi verdi.

Il peach blonde essendo un mix di colori si può totalmente personalizzare accentuando una particolare sfumatura per valorizzare al meglio l'incarnato o gli occhi di chi lo indossa. È perfetto per dare un tocco vivace ai capelli biondi, sia naturali che tinti, ma anche chi ha una base scura può provare la colorazione mantenendo il colore naturale alla radice e giocando con sfumature dalla tonalità biondo pesca: perfette se vengono abbinate ai castani caldi e dal tocco ramato.