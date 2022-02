Strawberry blonde: il biondo fragola è (di nuovo) il colore di capelli più trendy della primavera Il biondo fragola torna alla ribalta tra i colori di capelli di tendenza della primavera 2022: la colorazione strawberry blonde è perfetta anche per ravvivare il tuo biondo.

A cura di Federica Ambrogio

Quale sarà il colore di capelli più trendy della primavera 2022? Se da un lato ci sarà il castano intenso e naturale, dall'altra torna alla ribalta una particolare sfumatura di biondo, la colorazione strawberry blonde. Una particolare nuance che unisce le tonalità luminose del miele a quelle più pastellate del rosa e del pesca per dare vita a una particolare sfumatura rosata, il biondo fragola, che si fonde con le ciocche bionde, creando così un colore particolare in grado di esaltare sia le carnagioni più chiare che quelle più ambrate.

Il biondo fragola da provare ora

Non è la prima volta che il biondo fragola spopola tra le nuance del momento: già qualche anno fa infatti era stata una delle nuance più amate dalle star, da Sienna Miller a Kristen Stewart che aveva scelto il colore proprio in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Un biondo diverso dal solito che si arricchisce di sfumature rosa e pesca che si miscelano perfettamente a quelle del miele e dell'oro tipiche dei capelli biondi per creare un colore di capelli particolare che piace tanto anche alle star: tra le ultime ad aver scelto la nuance strawberry blonde infatti c'è Nicki Minaj che ha stravolto il suo colore di capelli scegliendo un biondo fragola caldo arricchito da sfumature dorate.

Un colore che dona particolarmente alla carnagioni chiare con gli occhi verdi o azzurri ma che grazie alla sua versatilità e possibilità di personalizzazione è in grado di valorizzare anche le carnagioni più scure e ambrate, proprio come quella di Nicki Minaj. Il segreto sarà scegliere il giusto mix di sfumature per saper rendere armonioso qualunque tipo di incarnato. È la scelta perfetta anche per chi vuole ravvivare il proprio biondo senza stravolgerlo. Sui capelli naturalmente chiaro si potrà ottenere un effetto più chiaro, mentre se la base naturale è più scura e castana sarà necessario decolorare il capello con attenzione. In questo caso il capello potrebbe risultare ramato o eccessivamente giallo dopo alcuni lavaggi, per tanto è consigliabile rivolgersi ad un parrucchiere esperto in colorazioni per ottenere il colore ideale e per mantenerlo correttamente anche a casa.