Sangiovanni sbarca alle sfilate della Milano Fashion Week: cristalli sui pantaloni e occhiali da sole Da poche settimane Sangiovanni ha concluso la sua prima esperienza sanremese e, dopo aver dimostrato di essere una vera e propria icona fashion sul palco dell’Ariston, non poteva mancare alle sfilate milanesi. Ha preso parte allo show di Diesel, sfoggiando un look che non poteva passare inosservato.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è una delle star rivelazione dell'ultimo anno: ha spopolato ad Amici di Maria De Filippi, ha scalato le classifiche con il suo tormentone estivo e nelle ultime settimane ha debuttato al Festival di Sanremo, aggiudicandosi anche una posizione molto alta nella classifica finale. Complice il fatto che sul palco dell'Ariston ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una vera e propria icona di stile, non poteva mancare alla Milano Fashion Week. Ieri sera ha preso parte alla sfilata di Diesel, il brand che lo veste da diversi mesi, sfoggiando un look originale e dall'animo genderless che non poteva passare inosservato.

Il look di Sangiovanni alle sfilate di Milano

Sangiovanni è sbarcato alla Milano Fashion Week dopo la recente esperienza sanremese, lo ha fatto per seguire lo show di Diesel dalla prima fila e non ha potuto fare a meno di dare il meglio di lui in fatti di stile. Ha puntato su un look casual ma allo stesso tempo sofisticato, abbinando un semplice maglioncino grigio a una giacca a vento con i tasconi (tutto di Diesel). La vera chicca dell'outfit, però, sono i pantaloni: un paio di jeans sui toni del nero con delle decorazioni geometriche all-over tempestate di cristalli scintillanti. Non poteva mancare, inoltre, la collanina (diventata ormai iconica) con il nome di Giulia, anche se a fare la differenza sono stati gli occhiali da sole in pieno stile divo che ha continuato a indossare anche nel front-row.

Sangiovanni e Glenn Martens, il direttore creativo di Diesel

Sangiovanni e Glenn Martens, dalla collaborazione sanremese alla Fashion Week

Al termine della sfilata di Diesel Sangiovanni non ha potuto fare a meno di immortalarsi al fianco di Glenn Martens, il direttore creativo della Maison che ha debuttato con la sua prima collezione. I due stanno collaborando da diversi mesi ma è a Sanremo che hanno mostrato i frutti della partnership. Lo stilista ha infatti realizzato per il cantante quattro outfit su misura, dando a ogni completo un profondo significato simbolico. Gli outfit hanno raccontato l'evoluzione artistica di Sangio, proprio come se fosse una "farfalla", esaltando la sua passione per il rossa e per i dettagli genderless. A giudicare dall'affinità e dal legame mostrato di fronte i riflettori, i due continueranno a collaborare ancora a lungo.