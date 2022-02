Melissa Satta: il look con maxi stivali e shorts mini alle sfilate di Milano Tanti volti noti, nella giornata inaugurale della Milano Fashion Week. C’era anche Melissa Satta, che ha preso parte allo show di Diesel.

A cura di Giusy Dente

in foto: Melissa Satta alla MFW

Come la New York Fashion Week, anche la settimana della moda milanese sarà un via vai di vip alle sfilate, che finalmente apriranno le porte a un pubblico maggiore, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Gli show fino a questo momento si sono svolti all'insegna delle restrizioni, spesso in modalità virtuale o senza ospiti, ma finalmente anche il settore moda sta tornando alla normalità. La Milano Fashion Week ne è la prova. Circa 170 gli appuntamenti in calendario, tra sfilate ed eventi. Grande attesa c'è soprattutto per gli show di Gucci (che torna dopo due anni di assenza) e Bottega Veneta (che debutta col nuovo direttore creativo Matthieu Blazy). Il 23 febbraio, primo giorno della Milano Fashion Week, vede protagonisti Calcaterra (prima presenza sulle passerelle milanesi), Fendi, Alberta Ferretti, AndreAdamo, Roberto Cavalli e Fendi. Tra le celebrities avvistate a quest'ultima sfilata, anche Melissa Satta.

I vip alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week si è aperta con lo show di Fendi, che ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2022-23 facendo sfilare, tra gli altri, anche Bella Hadid e Vittoria Ceretti. Ma le celebrità non erano presenti solo in passerella: in prima fila non poteva mancare Chiara Ferragni, da poco atterrata a Milano dopo aver seguito le sfilate newyorkesi. L'influencer ha preso parte anche allo show di Diesel, con pelliccia e collant colorati. Tra gli altri volti noti, anche Elisabetta Canalis e Sangiovanni: tutti i look sfoggiati dal giovane cantante sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022 erano proprio del brand diretto da Glenn Martens. Ha partecipato alla sfilata anche Melissa Satta.

Melissa Satta alla sfilata di Diesel

Melissa Satta di recente ha cambiato look in modo drastico, in qualche modo allineandosi a una tendenza che stanno seguendo tante celebrities e che sembra dunque essere quella più gettonata in questi mesi. La showgirl (come Belén Rodriguez, Anne Hathaway, Lily Collins, Carla Bruni per fare alcuni nomi) ha optato per una frangia a tendina sbarazzina, ma in formato XXL, lunga e piena. Proprio la frangia, coi capelli liscissimi leggermente più chiari sulle punte, è stata la grande protagonista del look sfoggiato allo show di Diesel. La showgirl ha anticipato il suo abbigliamento in un breve video condiviso su Instagram, in cui si è mostrata alle prese con la preparazione per la sfilata. In un attimo, eccola passare dalla tuta all'outfit finale! La Satta ha scelto shorts e giacca abbinati, con canotta grigia, collant neri e cuissard con tacco a spillo alti fin sopra la coscia.