Melissa Satta cambia look: il nuovo taglio di capelli con la frangia a tendina Melissa Satta ha cambiato look in modo drastico: ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ci ha “dato un taglio”. Ha seguito il trend della frangia a tendina, apparendo glamour e sbarazzina sia in tv che sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione dell'inizio di un nuovo mese per cambiare look? Le star lo sanno bene e non esitano a mostrare sui social le incredibili trasformazioni hair pensate per portare un po' di vitalità al loro inverno. Melissa Satta è solo l'ultima ad averlo fatto e, una volta portata a termine "l'opera" del parrucchiere di fiducia, ha mostrato il risultato su Instagram, lasciando di stucco i followers che hanno quasi fatto fatica a riconoscerlo. L'ex velina ha deciso di "darci un taglio", aggiungendo un tocco sbarazzino alla sua immagine attraverso un'acconciatura inedita: ecco come si è mostrata.

Melissa Satta segue il trend della frangia

L'hair trend da seguire assolutamente durante l'inverno 2022? Quello della frangia a tendina, la più amata dalle star, da Belén Rodriguez alla modella Carla Bruni. Anche Melissa Satta si è adeguata alla moda hair e ci ha dato un taglio netto, dicendo addio alla fila centrale che sfoggiava ormai da anni. Sebbene non abbia rinunciato alle lunghezze extra e al balayage sui toni del biondo sulle punte, ha chiesto al parrucchiere di aggiungere alla sua acconciatura una frangia sbarazzina, che può essere portata sia sulla fronte che aperta al centro o, ancora, laterale come un ciuffo. Ha poi spaziato tra pieghe extra lisce e onde dall'effetto naturale, dimostrando che l'incredibile "adattabilità" della frangetta.

Il nuovo taglio di capelli di Melissa Satta

Melissa Satta con il completo "ecosostenibile"

Il debutto in tv con il nuovo taglio di capelli Melissa Satta lo ha fatto ieri sera durante la puntata di Sky Calcio Club, il programma dedicato alle partite di Serie A che va in onda la domenica sera dopo il posticipo. Per l'occasione l'ex velina ha dato il meglio di lei in fatto di stile, indossando un completo bianco della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Stella McCartney, caratterizzato da pantaloni palazzo e blazer over doppiopetto, entrambi realizzati in organic cotton. Per completare il tutto ha scelto un crop top nero con lo scollo a cuore e un paio di sandali col tacco a spillo di Casai. La vera chicca, però, è stata la chioma, resa ancora più glamour dalla nuova frangia.

