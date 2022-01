Carla Bruni si è tagliata i capelli da sola: ora ha un’adorabile frangia a tendina Carla Bruni ha cambiato look in modo drastico ma la cosa particolare è che non si è rivolta al parrucchiere. Si è tagliata i capelli da sola e oggi sfoggia un’adorabile e trendy frangetta a tendina.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di dare una spuntatina ai capelli da solo? Complici i numerosi lockdown degli ultimi anni, in molti si sono improvvisati parrucchieri e, se da un lato qualcuno ha combinato solo dei pasticci, dall'altro alcuni hanno scoperto di avere dei talenti nascosti. Carla Bruni è una delle tante e non ha esitato a mostrare le sue doti da hairstylist sui social. Di recente, armatisi di pettine e forbici, ha cambiato look e il risultato è stato sensazionale: oggi sfoggia un'adorabile e trendy frangetta a tendina.

Carla Bruni diventa parrucchiera

Avreste mai creduto che Carla Bruni nascondesse delle incredibili doti da parrucchiera? Dopo essere stata modella, cantante e première dame, si è data all'hairstyle, diventando la "cavia" di se stessa. Sui social ha documentato il suo recente cambio look e la cosa particolare è che non si è rivolta al parrucchiere di fiducia come di solito fanno le star. si è tagliata i capelli da sola tra le mura domestiche, mostrando il prima e il dopo sui social. Se inizialmente portava la fila centrale con dei ciuffi che le cadevano ai lati del viso, alla fine dell'opera ha sfoggiato la frangia a tendina, uno dei must-have del 2022.

Carla Bruni alle prese col taglio di capelli "fai da te"

Frangia a tendina, l'hair trend più amato dalle star

Sono molte le celebrities che negli ultimi tempi hanno puntato tutto sulla frangia a tendina, da Belén Rodriguez a Elettra Lamborghini, fino ad arrivare ad Anne Hathaway e Sofia di Svezia. Perché piace così tanto? La cosiddetta curtain bags si adatta a qualsiasi taglio e a qualsiasi styling: chiome medie, lunghe, pieghe mosse o lisce. È versatile e sbarazzina, può essere portata come una classica frangia, aperta al centro o come un ciuffo, in tutti i casi aggiungerà un tocco sensuale e casual al proprio look. Insomma, Carla Bruni sembra aver fatto la scelta giusta: così facendo ha reso ancora più elegante e affascinate il suo stile.