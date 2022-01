Sofia di Svezia cambia look: ora la principessa ha la frangia dritta e folta Sofia di Svezia ha partecipato con il marito Carlo Filippo all’evento Celebrate democracy 100 years e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo hair look. La principessa ha detto addio alla fila centrale, ora ha una frangia dritta, folta e sbarazzina.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che Kate Middleton è l'unica reale moderna che ha saputo reinterpretare in chiave glamour le rigide regole dell'etichetta? La verità è che, sebbene la Royal Family inglese sia la più famosa, anche le altre famiglie di regnanti europei riescono a fare concorrenza ai britannici, soprattutto quando si parla di stile. A dimostrarlo nelle ultime ore è stata Sofia di Svezia, la moglie del principe Carlo Filippo, che ha cambiato look in modo drastico, aggiungendo un dettaglio trendy e sbarazzino alla sua acconciatura.

Sofia di Svezia veste griffata

Carlo Filippo e Sofia di Svezia hanno preso parte alla performance Celebrate democracy 100 years, evento che si è tenuto nelle ultime ore a Stoccolma. Ad aver attirato le attenzioni dei sudditi è stata soprattutto la principessa, che per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza. Ha indossato un abito bon-ton firmato Dorothee Schumacher, un modello sui toni del vinaccia con la gonna svasata al ginocchio, le maniche lunghe, delle tasche laterali e uno scollo a V appena accennato. Per completare il tutto ha puntato su degli accessori griffati, ovvero una pochette di pelle nera di Bottega Veneta e un paio di Manolo Blahnik fucsia di satin con l'iconica fibbia gioiello sulla punta.

L’abito Dorothee Schumacher

Il nuovo hair look di Sofia di Svezia

La vera protagonista del look della principessa, però, è stata l'acconciatura. Sofia di Svezia ha sempre portato i capelli sciolti, ondulati e con la fila centrale, ma nelle ultime ore ha cambiato registro. Oltre a optare per un piega liscia e per una coda di cavallo alta, ha sfoggiato un'inedita frangia in pieno stile Jane Birkin. È lunga, dritta, bombata e folta proprio come impone l'hair trend dell momento. A chi sta bene? Ai visi lunghi e ovali ed è capace di aggiungere un tocco fresco e glamour a ogni tipo di look. Kate Middleton, la "rivale" di Sofia, prenderà ispirazione da lei per le prossime apparizioni ufficiali?