Naomi Campbell con la frangia dritta e folta: rivela il nuovo look alle sfilate di Parigi Naomi Campbell ha partecipato alla sfilata A/I 2022-23 di Louis Vuitton, era tra gli ospiti che hanno assistito allo show dal front-row. Per l’occasione ha sfoggiato un completo total white, rivelando il suo nuovo hair look con la frangia dritta e vaporosa.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la Paris Fashion Week dedicata alla Moda uomo e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. Nelle ultime ore è stato il turno di Louis Vuitton, che ha dato vita a uno spettacolare show nel tempio di Le Carreau, rendendo omaggio a Virgil Abloh, lo stilista della griffe morto qualche mese fa. Il front-row è stato invaso dalle star ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Naomi Campbell. La Venere Nera è tornata alle sfilate ma questa volta non nelle vesti di modella ma di ospite e ha colto l'occasione per rivelare il suo nuovo hair look.

Naomi Campbell in total white

Naomi Campbell ha fatto la storia della moda con la sua falcata e con il suo fascino irresistibile e non poteva rinunciare allo stile glamour per il ritorno alle sfilate. Per partecipare allo show di Louis Vuitton direttamente dalle prime file ha puntato sul total white ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, il suo look era tutt'altro che banale. Niente tubini aderenti, minigonne e scollature, la modella ha indossato un maxi cappotto firmato dalla Maison francese, un modello sportivo in tessuto tecnico, lungo fino ai piedi e con dei dettagli in color sabbia lungo la silhouette. Lo ha abbinato a una maxi gonna della stessa serie, a un paio di stivaletti con la punta metallica e a degli occhiali da sole scuri e tondi da vera e propria diva.

Naomi Campbell in Louis Vuitton

La nuova acconciatura della Venere Nera

La vera novità nel look di Naomi Campbell, però, è stata l'acconciatura. Dopo aver portato a lungo i capelli extra long con la fila centrale, ora le cose sono cambiate. La Venere Nera ci ha "dato un taglio netto" e ha seguito il trend della frangia, aggiungendo così un dettaglio fresco e sbarazzino alla sua immagine. Ha preferito evitare l'effetto a tendina, uno dei must di stagione, la porta dritta, folta e vaporosa, così aggiungere un tocco di volume alla chioma. Per quanto riguarda la piega, è rimasta fedele al liscio effetto liquid hair, portando i capelli lunghissimi "a spaghetto" ma super luminosi.

