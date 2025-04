video suggerito

La trasformazione di Gaia Girace da L'amica geniale alla sfilata Chanel: il nuovo look con maxi frangia Gaia Girace era tra gli ospiti della sfilata di Chanel che si è tenuta a Villa d'Este. In quanti hanno notato il suo nuovo look? Ecco la trasformazione da L'amica geniale a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio Villa d'Este, sul Lago di Como, ha fatto da sfondo a uno degli eventi più attesi dell'anno: la sfilata Cruise 2025-26 di Chanel. La Maison francese ha così reso omaggio alla moda italiana, il tutto senza perdere i suoi iconici tratti distintivi. Gli ospiti famosi che hanno seguito lo show direttamente dalle prime file del front-row sono state moltissime, da Miriam Leone a Keira Knightley, fino ad arrivare a Levante e a Margaret Qualley. Tra i volti noti presenti di sicuro in molti avranno riconosciuto Gaia Girace, meglio nota come Lila Cerullo de L'amica geniale: ecco il suo nuovo look.

Il look di pelle di Gaia Girace

Ne L'amica geniale l'avevamo vista ricoprire i panni di Lila in modo impeccabile, oggi ritroviamo Gaia Girace in versione icona fashion alla sfilata di Chanel. Avendo spesso puntato sui look della Maison francese sugli ambiti red carpet cinematografici, l'attrice non poteva mancare a un evento tanto atteso. Per l'occasione ha puntato sull'effetto dark con un completo di pelle glamour e sbarazzino. Ha abbinato una minigonna plissettata a una giacca coordinata, un modello corto, senza revers e con bottoni gioiello (tutto firmato Chanel). Per completare il tutto ha scelto una mini bag a forma di cubo e delle sling back nere ma col tacco specchiato dalla silhouette largo.

Gaia Girace alla sfilata Chanel

Gaia Girace cambia hair style

A fare la differenza nel look di Gaia Girace è stata l'acconciatura: se fino a quando interpretava Lila portava i capelli ondulati e lunghi fino alle spalle, ora le cose sono drasticamente cambiate. Che si sia trattata di una trasformazione legata all'evento o di qualcosa di duraturo, non importa, la cosa certa è che l'attrice ha rivoluzionato il suo stile con una chioma extra long portata liscia e ha aggiunto un ulteriore tocco di novità con un'adorabile frangia a tendina. Così facendo, è apparsa decisamente più cresciuta, una vera e propria icona di stile capace di fare concorrenza alle star internazionali.

Gaia Girace