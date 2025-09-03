Gaia con mini frangia e taglio hime: qual è il segreto del drastico cambio look

Gaia è stata una delle donne dell'anno: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Chiamo io chiami tu, ha cominciato a dominare le classifiche. Sebbene il brano si fosse classificato agli ultimi posti nella competizione, è riuscito lo stesso a ottenere un enorme successo. Complice la coreografia diventata virale, è stato addirittura un tormentone per mesi e mesi. Da sempre fedele ai capelli extra long portati ondulati o lisci, nelle ultime ore la cantante ha deciso di cambiare drasticamente look: ecco come si è mostrata sul palco e sui social e il piccolo "segreto" nascosto dietro l'acconciatura.

Qualche giorno fa Gaia è tornata sul palco, lo ha fatto in occasione dell'RTL 102.5 Power Hits, evento che ogni anno elegge il tormentone della bella stagione, e ha sconvolto i fan con un hair look tutto nuovo. Sarà perché era appena tornata dalle vacanze o semplicemente perché voleva dare il via a una nuova stagione lavorativa "col botto", ma la cosa certa è che "ci ha dato un taglio", apparendo quasi irriconoscibile con un'acconciatura inedita. Oltre ad aver puntato una piega extra liscia, ha anche sfoggiato una frangetta mini e un taglio hime, ovvero con le ciocche laterali corte e dritte (proprio come fatto da Francesca Michelin all'ultimo Sanremo).

Gaia con la frangia

Gaia ha postato sui social alcune foto del nuovo look, ricevendo non pochi commenti positivi da parte di amici e fan. Su TikTok, però, ha svelato il piccolo "segreto" nascosto dietro l'acconciatura in stile giapponese: non è un taglio "vero", si è limitata a usare delle ciocche rimovibili, così da rinnovare temporaneamente la sua immagine. La cantante ha infatti commentato: "Tranquilli, la frangia è finta, oggi torno normale ma è stato bello vivere questa fantasy". Insomma, a quanto pare Gaia non ha alcuna intenzione di cambiare look in modo drastico, per il momento rimane fedelissima ai capelli lunghissimi e alla fila centrale.