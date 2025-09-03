Gaia con mini frangia e taglio hime: qual è il segreto del drastico cambio look
Gaia è stata una delle donne dell'anno: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Chiamo io chiami tu, ha cominciato a dominare le classifiche. Sebbene il brano si fosse classificato agli ultimi posti nella competizione, è riuscito lo stesso a ottenere un enorme successo. Complice la coreografia diventata virale, è stato addirittura un tormentone per mesi e mesi. Da sempre fedele ai capelli extra long portati ondulati o lisci, nelle ultime ore la cantante ha deciso di cambiare drasticamente look: ecco come si è mostrata sul palco e sui social e il piccolo "segreto" nascosto dietro l'acconciatura.
Qualche giorno fa Gaia è tornata sul palco, lo ha fatto in occasione dell'RTL 102.5 Power Hits, evento che ogni anno elegge il tormentone della bella stagione, e ha sconvolto i fan con un hair look tutto nuovo. Sarà perché era appena tornata dalle vacanze o semplicemente perché voleva dare il via a una nuova stagione lavorativa "col botto", ma la cosa certa è che "ci ha dato un taglio", apparendo quasi irriconoscibile con un'acconciatura inedita. Oltre ad aver puntato una piega extra liscia, ha anche sfoggiato una frangetta mini e un taglio hime, ovvero con le ciocche laterali corte e dritte (proprio come fatto da Francesca Michelin all'ultimo Sanremo).
Gaia ha postato sui social alcune foto del nuovo look, ricevendo non pochi commenti positivi da parte di amici e fan. Su TikTok, però, ha svelato il piccolo "segreto" nascosto dietro l'acconciatura in stile giapponese: non è un taglio "vero", si è limitata a usare delle ciocche rimovibili, così da rinnovare temporaneamente la sua immagine. La cantante ha infatti commentato: "Tranquilli, la frangia è finta, oggi torno normale ma è stato bello vivere questa fantasy". Insomma, a quanto pare Gaia non ha alcuna intenzione di cambiare look in modo drastico, per il momento rimane fedelissima ai capelli lunghissimi e alla fila centrale.