Chiara Ferragni rilancia i mini chignon alla Sailor Moon: la pettinatura nasconde il dettaglio gioiello Chiara Ferragni è a New York per la Fashion Week e sta letteralmente spopolando con i suoi look. Nelle ultime ore ha rilanciato una pettinatura in pieno stile anni ’90: quella con i mini chignon alla Sailor Moon, nascondendo anche un dettaglio gioiello tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a New York da qualche giorno, sta partecipato alla Fashion Week e, tra sfilate seguite direttamente dalle prime file ed eventi di moda, è più attiva che mai sui social. Certo, continua ad avere il pensiero rivolto ai figli Leone e Vittoria rimasti a casa con papà Fedez, ma è chiaro che sognava questo viaggio di lavoro da mesi, visto che ne ha pianificato ogni singolo dettaglio. Il dettaglio che sta attirando maggiormente le attenzioni del pubblico? I suoi look. Dopo il completo logato e il completo rosa con cui ha sfidato il freddo, ha lanciato un nuovo trend ma questa volta riguarda la moda hair: ecco qual è la pettinatura che di sicuro diventerà must durante la prossima stagione.

La pettinatura anni '90 di Chiara Ferragni

La primavera si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare con i preparativi, così da essere super trendy con l'inizio della bella stagione. Qual è la pettinatura che dovrà essere assolutamente sfoggiata? Quella di Chiara Ferragni, che alle sfilate di New York ha sorpreso tutti con la sua acconciatura in pieno stile anni '90. È ispirata a Sailor Moon ed è contraddistinta da due mini chignon laterali e alti. Si può portare con due ciuffi che cadono sui lati del viso oppure molto tirata, l'importante è non rinunciare alle codine da "manga". La Ferragni ha inoltre aggiunto anche un dettaglio gioiello: nei micro buns ha nascosto dei fili di cristalli che hanno reso l'hair look super scintillante.

Chiara Ferragni con i mini chignon

Tutte le acconciature di Chiara Ferragni a New York

A rendere un look unico e trendy non sono solo gli abiti e gli accessori griffati ma anche l'acconciatura. Chiara Ferragni lo sa bene e a New York sta dando il meglio di lei anche quando si parla di tendenze hair. Al di là delle classiche pieghe extra lisce e con le onde dall'effetto naturale, ha dato spazio anche ad altre idee originali e fashion. Per l'arrivo nella Grande Mela ha puntato su delle mini treccine sui lati della chioma, successivamente è passata a una coda di cavallo alta (abbinata a un make-up a cuori) e ora ha sperimentato gli space buns anni '90. La sua prossima scelta? Di sicuro sarà all'insegna del glamour come ha dimostrato fino ad ora.