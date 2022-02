Milano Fashion Week, gli eventi di sabato 26 febbraio: come vedere la sfilata di Dolce&Gabbana Quarto giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: oggi, sabato 26 febbraio, sfilano Ermanno Scervino, Dolce&Gabbana, Trussardi e Bottega Veneta.

A cura di Beatrice Manca

Dolce&Gabbana P/E 22

La Milano Fashion Week si avvia alla sua quarta giornata di sfilate: la giornata si apre con lo show di Ports 1961, per proseguire poi con Ermanno Scervino e Jil Sander. Alle 14 è previsto lo show di Dolce&Gabbana, che presenterà la collezione Autunno/Inverno 2022-23 in viale Piave 24. Si prosegue alle 15 con Marni, Trussardi e Philosophy di Lorenzo Serafini. La giornata si chiude con la sfilata di Bottega Veneta, che ha sollevato grande interesse per due motivi: il brand torna a sfilare a Milano dopo una lunga assenza e in questa occasione conosceremo il nuovo direttore creativo del marchio, Matthieu Blazy.

Le sfilate di sabato 26 febbraio e gli eventi in calendario

09:30 Ports 1961 – via Orobia 15

10:30 Ermanno Scervino

11:30 Budapest Select

13:00 Jil Sander

14:00 Dolce&Gabbana – viale Piave 24

15:00 Marni

16:00 Trussardi – piazza della Scala 5

17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini – via Piranesi 14

18:00 Tokyo James

19:00 Ambush – via Moncucco 35

20:00 Bottega Veneta

Bottega Veneta Salon 01

Dove vedere le sfilate di Dolce&Gabbana e Bottega Veneta alla Fashion Week

Ora che le restrizioni anti Covid si sono allentate, le Settimana della Moda di Milano è di nuovo affollata di star e ospiti vip. Nonostante la capienza ora sia più elevata, trovare i biglietti per le sfilate è comunque molto difficile: i posti a sedere sono riservati a operatori del settore ospiti, rigorosamente su invito. Anche senza invito però è possibile assistere alle sfilate attraverso i canali social e lo streaming: Dolce&Gabbana alle ore 14 trasmetterà lo show dal vivo sul sito ufficiale del brand, e lo show verrà trasmesso integralmente anche sulla piattaforma dedicata di Camera Moda. Bottega Veneta non ha una pagina Instagram: la sfilata si può seguire dal sito o da Camera Moda.