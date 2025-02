Chiara Ferragni ricorda i look delle precedenti Fashion Week: annuncia così il ritorno alle sfilate?

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Prada, Milano Fashion Week 2023

Chiara Ferragni si sta godendo qualche giorno di vacanza. È al Forestis, un luxury retreat a 1.800 metri di altitudine sulla Plose (Dolomiti), ma è top secret l'identità di chi l'ha accompagnata in questa fuga in montagna. Potrebbe essere col nuovo compagno, ma la coppia ha scelto la massima discrezione e non si sono mai mostrati insieme sui social, per il momento. Probabilmente l'influencer rientrerà a Milano tra oggi e domani: sembra che per lei ci siano impegni in vista.

Che significa la Story di Chiara Ferragni?

Tra un bagno in piscina e una passeggiata sulla neve, Chiara Ferragni ha interrotto la pausa social del weekend per condividere una Instagram Story del fotografo Alessandro Rocchi. Lui ha raccolto alcuni scatti fatti all'influencer nel corso delle precedenti Fashion Week. Prima che esplodesse il caso Pandoro, infatti, Chiara Ferragni era ospite fissa agli eventi più in vista del settore, comprese le Settimane della Moda, non solo quella milanese ma anche quella parigina.

Lo scandalo ha cambiato radicalmente le cose e da dicembre 2023, l'imprenditrice non ha più preso parte agli show. Dopo la lunga assenza, è tornata alla Milano Fashion Week per la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, a settembre 2024. Il collage di foto con la scritta "next week" fa pensare che potrebbe essere presente alle sfilate della prossima settimana. Sta infatti per iniziare la Settimana della Moda milanese, dove le Maison presenteranno le collezioni Autunno/Inverno 2025-26.

Chiara Ferragni in Gucci, Milano Fashion Week 2023

I look di Chiara Ferragni alle Fashion Week

In alto a destra nel collage c'è una foto che risale alla sfilata di Gucci del 22 settembre 2023, a cui Chiara Ferragni aveva partecipato assieme all'ormai ex marito, Fedez. Reggiseno rosso con logo della Maison, crop top trasparente, gonna longuette e décolleté con tacco basso, per lei.

Chiara Ferragni in Prada, Milano Fashion Week 2023

La prima foto nella fila centrale, invece, è stata scattata alla sfilata di Prada della medesima Settimana della Moda milanese. Anche in quel caso l'imprenditrice aveva partecipato allo show con Fedez: completo di pelle rosso per lei, con reggiseno in vista e décolleté nere.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Più recente la terza foto della terza fila. Risale a settembre 2024, una data importantissima: quella del ritorno di Chiara Ferragni alle sfilate dopo un'assenza di un anno. Per lei un lungo abito marrone ricamato firmato Dsquared2 proveniente dall'archivio 2013 del brand, con spalline sottili, schiena nuda e lungo strascico posteriore, impreziosito di cristalli scintillanti.

Chiara Ferragni in Mônot

Spicca anche una foto che non ha nulla a che fare con le Fashion Week. Lo scattop centrale della terza fila, infatti, non riguarda le sfilate ma un momento ugualmente molto importante per Chiara Ferragni, un momento di famiglia oltre che un traguardo professionale. Si tratta della premiere di The Ferragnez 2: in quel caso l'influencer aveva scelto, come si vede dalla foto nel collage, un abito con schiena nuda interamente rivestito di paillettes. Quello che tutti si chiedono, dopo aver visto questo collage è: Chiara Ferragni presenzierà alle sfilate dell'imminente Milano Fashion Week?