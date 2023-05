The Ferragnez 2, Chiara Ferragni alla premiere tra paillettes e schiena nuda Look total black di coppia per Chiara Ferragni e Fedez a Milano, per la premiere di The Ferragnez 2.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Mônot, Fedez in Atelier Versace.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quotidianità familiare casalinga con Leone e Vittoria, gli impegni professionali di Chiara Ferragni in giro per il mondo, il difficile percorso di Fedez dalla diagnosi di tumore all'operazione fino alla recente presunta crisi di coppia: questo è in breve il contenuto di The Ferragnez 2, in uscita oggi 18 maggio su Prime Video. Uno speciale della serie verrà poi rilasciato dopo l'estate, incentrato esclusivamente sull'esperienza a Sanremo dell'imprenditrice, per la prima volta sul palco dell'Ariston in veste di conduttrice. Marito e moglie, assieme al resto della famiglia al completo, erano presenti alla premiere milanese della serie che si è svolta all'Arco della Pace: l'evento gratuito ha permesso ai fan e ai curiosi di godersi in anteprima i primi quattro episodi.

Il look di Chiara Ferragni alla premiere

Bagno di folla per Chiara Ferragni e Fedez, al loro arrivo all'Arco della Pace. La coppia ha voluto condividere con fan e follower la visione dei primi quattro episodi di The Ferragnez 2, hanno coinvolto la loro "famiglia allargata" in un evento gratuito che ovviamente ha visto una partecipazione molto numerosa. Non potevano mancare anche mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina Ferragni, una diva in rosso fuoco. Look sfavillante coordinato per i Ferragnez in total black. Camicia con ricami di paillettes a forma di fiori per il rapper, abbinata all'outfit scintillante dell'imprenditrice. Quello di Fedez è un custom look firmato Atelier Versace.

Chiara Ferragni ha scelto un abito lungo, dalla silhouette aderente, interamente rivestito di paillettes nere tono su tono. Il vestito presenta un'apertura a goccia sul décolleté e lascia la schiena completamente nuda, con maxi spacco posteriore. Ha completato il look con dei guanti trasparenti da diva, slingback con tacco a spillo e un paio di orecchini a bottone rosso fuoco di Sabbadini, con rubini. Make-up nude per l'influencer, con chioma vaporosa e sorriso smagliante stampato sul viso, più felice che mai.